Ferkessédougou: un dealer de marchandise arrêté par la police

La direction de lutte contre les stupéfiants et les drogues de la police nationale est constamment sur le terrain avec pour objectif principal : mettre fin à la prolifération de la production, du commerce et de la consommation de toutes formes de drogues et stupéfiants et ce sur toutes l’étendue du territoire.

C’est dans cette optique que les éléments de la police des stupéfiants et des drogues de la ville de Korhogo ont mené une opération dans le but de mettre fin aux activités d’un dealer au sein de la ville voisine de Ferkessedougou.

Voir les images dans l’appli et economisez jusqu’à 80% de data

Une intervention fructueuse qui aura permis aux policiers de mettre fin aux activités du dealer et par la même occasion mettre la main sur son arsenal.

Les faits, liés à cette interpellation, nous sont relatés par une publication parue sur la page Facebook de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN).

Les faits :

Ce Mercredi 06 janvier 2021, aux environs de 06 heures, suite à une information anonyme, les agents de la Police des Stupéfiants et des Drogues de Korhogo ont mené une patrouille dans la ville de Ferkessedougou.

Au cours de cette patrouille, lesdits agents ont découvert 4,5 blocs et 17 boulettes de cannabis camouflés dans un sachet bleu au domicile du nommé CS, 34 ans, situé au quartier Ferké Bromakoté.

Par ailleurs, le poids total de la drogue saisie est de 4.475 kg.

SERVIR, NOTRE VOCATION. MERCI DE NOUS FAIRE CONFIANCE.”

Un grand bravo aux éléments de la police des stupéfiants et des drogues pour cette belle opération qui contribuera assurément à une lutte efficace contre la prolifération des drogues.

Operanews

Comments

comments