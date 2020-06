Fête de la musique 2020: en côte d’Ivoire, Fadal Dey offre un concert live virtuel à ses fans depuis le Parker Place

La crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus, a impacté durement plusieurs secteurs de l’économie ivoirienne dont l’industrie musicale avec la fermeture de plusieurs espaces de divertissement et l’annulation de divers concerts.

Le monde entier a célébré le dimanche 21 juin 2020, la 39 e édition de la fête de la musique. Cette année, la fête a été diversement festoyée par les amoureux de la chose musicale du fait de la pandémie à Covid-19.

En France par exemple, ou la population sort progressivement du confinement, après trois mois de privation de concerts, la joie de se retrouver, de jouer et de danser était perceptible dans les rues de Paris.

En Côte d’Ivoire, les espaces de distraction restent fermés, d’autant que le gouvernement n’a encore levé les mesures de restrictions, avec la détection de plusieurs nouveaux cas confirmés.

“A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle”, aime-t-on à le dire.

En effet, avec la situation sanitaire qui prévaut, des artistes tel Fadal Dey a eu l’ingénieuse idée de réinventer la musique en organisant un concert live virtuel à l’attention de ses fans. Ainsi, à travers un nouveau format musical, l’artiste reggae a communié dimanche 21juin 2020 avec son public, au Parker Place sis à Abidjan Zone 4.

En effet, l’artiste s’est livré à ses fans via sa page Facebook, en compagnie de «Mandé Roots », son groupe musical. « Bôrôyô djan » issu de son deuxième album Jahsso sorti en 1999, puis « Tchedèn », du 4e album Mea culpa sorti en 2010, ensuite « Coeur noir » et « Dioula » de son 5e album Jam coco sorti en 2015 et enfin « Barakèla », et « 2020 sans violence » résultants de son tout dernier album intitulé «Je suis Afrique » ont bercé les amoureux de la musique reggae.

Brigitte GBAGBO

