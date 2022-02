Fonction publique : 8 259 auditeurs reçoivent leurs attestations de fin de formation

Ce sont au total 8 259 auditeurs admis aux concours de la Fonction Publique session 2020 qui ont reçu des attestations de fin de formation des mains de la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, le 10 février 2022 à Abidjan.

« J’apprécie particulièrement d’être parmi vous à l’occasion de cette cérémonie de remise d’attestations de fin de formation aux différents candidats admis aux concours direct, de recrutement, et de recrutement exceptionnel de la session 2020 des Concours Administratifs de la Fonction Publique. A l’issue de cette cérémonie, ils seront précisément 8 259 auditeurs qui seront désormais des Fonctionnaires, mis à la disposition de l’Administration publique de notre pays », a déclaré Anne Désirée Ouloto.

La ministre a rassuré les auditeurs de l’ouverture des affectations qui devront être achevées au plus tard le 15 mars 2022. Anne Désirée Ouloto a indiqué que l’administration se réinvente, pour porter activement le développement économique et social du pays. « Elle est au cœur de la vie des populations. Elle agit au quotidien à la satisfaction exclusive de leurs attentes et à la réalisation de leurs espérances », a-t-elle souligné.

Pour la ministre, la nouvelle vie qui s’offre à ces nouveaux fonctionnaires devra consacrer, en chacun d’eux, l’esprit du sacerdoce, c’est-à-dire, du don de soi au service du bien de la collectivité. Car les paradigmes et pratiques de bonne gouvernance, a-t-elle insisté, ne sont plus une vue de l’esprit. Ce sont plutôt des exigences de gestion et de conduite auxquelles s’astreignent, désormais, les fonctionnaires et agents de l’État.

CGOV

Comments

comments