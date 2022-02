Fonction Publique : La ministre Anne Ouloto réaffirme son engagement pour la transparence et la crédibilité des concours administratifs

A l’ouverture de l’atelier-bilan de l’organisation des concours administratifs 2021 et des concours d’entrée en 2022, le jeudi 17 février à Abidjan, la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, a réaffirmé son engagement pour la transparence et la crédibilité du processus de l’organisation des concours administratifs.

« Assise sur le triptyque « transparence, équité, célérité », l’organisation des concours administratifs 2021 a été marquée par d’importantes innovations. Des mesures vigoureuses prises pour renforcer la transparence et garantir la crédibilité des concours administratifs ont permis, à la fin du processus, de réduire à leur plus simple expression les récriminations généralement entendues et les suspicions de fraudes et de manipulations », a déclaré Anne Ouloto.

Il s’agit, selon elle, de l’élaboration d’une charte d’éthique, de la mise en place d’un collège de superviseurs impliquant activement les Préfets de région, de la suppression des cours de préparation en présentiel au profit de ceux en ligne, à titre gratuit, la personnalisation des copies de compositions, etc.

La ministre a fait savoir que la réforme du cadre institutionnel et la gouvernance du processus de recrutement des ressources humaines civiles de l’Etat s’inscrivent dans l’ambition du Chef de l’Etat de bâtir une administration publique moderne, efficace et professionnelle, porteuse des valeurs citoyennes et républicaines.

