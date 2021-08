Fonction Publique/ Ouverture de trois concours directs, voici les conditions à remplir

L’information a été rendue public ce mercredi, 18 Août 2021. Par un Communiqué signé de Maître Adama Kamara, Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, le Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale informe les candidats potentiels qu’il est ouvert les concours directs d’accès à la formation des Éducateurs Spécialisés, des Éducateurs Préscolaires, des Maitres d’Éducation Spécialisée et d’Éducateurs Spécialisés Adjoints au titre de l’année 2021.

Pour prétendre à l’un quelconque de ces concours, il faut procéder à son inscription en ligne sur le site de l’institut National de Formation Sociale (INFS), www.infs-ci.org, du 18 Août au 15 octobre 2021.

Les candidats doivent remplir les conditions afférentes au différents concours:

1.Cycle des Éducateurs Spécialisés :

être titulaire d’un BAC + 2(DEUG 2, DUEL 2, DUES 2, DUT ou BAC + BTS) ou un diplôme équivalent ;

s’acquitter de la somme de 48 500 FCFA au titre du droit d’inscription et des frais du concours.

Cycle des Éducateurs Préscolaires

être titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, ou du BTS ou du BT Sciences Médicales ;

s’acquitter de la somme de 45 500 FCFA au titre du droit d’inscription et des frais du concours.

Cycle des Maîtres d’Education Spécialisée (MESP)

être titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, ou du BTS ou du BT Sciences Médicales ;

s’acquitter de la somme de 45 500 FCFA au titre du droit d’inscription et des frais du concours

Cycle des Éducateurs Préscolaires Adjoints (EPA)

être titulaire du BEPC ou du CAP/SANITAIRE et SOCIAL;

s’acquitter de la somme de 43 500 FCFA au titre du droit d’inscription et des frais du concours.

Tous les candidats doivent fournir le dossier de candidature ci-dessous:

1 extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ayant moins d’un an;

1 copie certifiée conforme du diplôme exigé ayant moins d’un an ;

1 Certificat de Nationalité Ivoirienne ayant moins de 05 ans,

1 certificat de visite médicale obligatoire à faire à l’INFS;

1 certificat de non bégaiement obligatoire à faire à l’INFS

1 photocopie recto verso de la Carte Nationale d’Identité ou d’une attestation d’identité valide;

des reçus attestant du paiement du droit d’inscription et des frais liés aux différents concours.

