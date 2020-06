Formation et insertion des jeunes: le ministre Mamadou Touré et le secrétaire d’Etat Brice Kouassi signent deux accords

Une cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’emploi des Jeunes et le Secrétariat d’État chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, et d’une Convention-Cadre entre l’Agence Emploi Jeune et la Direction des Apprentissages et de l’Insertion professionnelle, s’est tenue le mardi 16 juin 2020 à Abidjan. Ce, en présence du ministre Mamadou Touré et du secrétaire d’État Brice Kouassi.

Pour optimiser leurs initiatives en faveur de la jeunesse, les deux ministres ont annoncé que les jeunes formés par apprentissage, en plus des opportunités d’insertion dans les entreprises, bénéficieraient désormais de kits d’installation.

Le secrétaire d’État Brice Kouassi a insisté sur la complémentarité des actions des deux ministères. « Il s’agit, pour nous, de développer les compétences des jeunes, de leur apprendre un métier à travers la formation, de leur donner des qualifications et de les accompagner vers l’emploi », a-t-il dit.

Sur le terrain, le premier volet de ces signatures se traduira par un appui à l’insertion professionnelle par la mise en stage, la mise en emploi direct et l’entrepreneuriat.

Quant au second volet, il portera sur l’amélioration de l’employabilité des jeunes à travers des formations par apprentissage, des formations qualifiantes et des formations de reconversion professionnelle au profit de plus de 10 000 jeunes.

CICG

