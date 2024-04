Formation professionnelle: Le personnel du Cidfor invité à l’esprit d’équipe pour améliorer ses performances

La directrice du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor), Kadjata Diallo, a initié une conférence publique à l’endroit de son personnel le 5 avril 2024, à Abidjan-Cocody.

Pour la dirigeante de cette structure du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, il s’agit de remobiliser le personnel, renforcer l’esprit d’équipe, la cohésion pour l’amélioration des performances.

D’une dizaine de personnes en 2007, le Cidfor est à une quarantaine d’agents. Ce fut aussi l’occasion de réécrire les fiches de poste du personnel, identifier des stratégies devant permettre au centre d’accomplir au mieux ses missions de perfectionnement, de documentation. « Il était bon de revisiter les droits et devoirs des fonctionnaires », affirmera-t-elle.

« Notre cible principale, ce sont les formateurs pour qui nous développons le programme d’immersion en entreprise depuis 2012 et des ateliers de renforcement de capacités sur divers thèmes ayant trait aux programmes pédagogiques. Nous contribuons également à améliorer le niveau de langue des élèves dans le cadre des clubs de lecture et d’écriture, et à la création de bibliothèques », souligne-t-elle.

S’agissant du conférencier Kramo Joël, attaché administratif, chargé d’études à la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère d’Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, il recommande que tout fonctionnaire se consacre à la fonction pour laquelle il a été recruté. Et ce, en exprimant régulièrement sa ponctualité et son assiduité au service dans la discipline. Il conseille aussi de se familiariser avec les règles de la fonction publique.

Quant à Tieni Désirée, chef de bureau à la direction des ressources humaines du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, elle a exhorté le personnel à être à l’écoute de leur directrice Kadjata Diallo pour répondre aux attentes de tous.

Signalons que cette conférence publique a été précédée du 3 au 4 avril 2024, d’un atelier sur le plan stratégique quinquennal du Cidfor et divers travaux par service (identification des besoins, analyse des fiches de poste, analyse des capacités et compétences du personnel…).