Forte tornade sur le District d’Abidjan et le Sud-Comoé: de nombreux dégâts causés à Assinie et à Abidjan

Ils ont été très mal lotis, les habitants et les excursionnistes de ce mercredi 1er avril 2020 à Assinie. Ceux qui étaient sur l’île paradisiaque à une centaine de kilomètres de la capitale économique ivoirienne ont vécu particulièrement la grosse tornade qui s’est abattue sur le District d’Abidjan et le Sud-Comoé, ce jour.

Cette tornade a causé, en effet, plusieurs dégâts. Le grand vent, qui a soufflé, a bousculé beaucoup de structures sur son passage. Des résidences ont été renversées, notamment des appâtâmes servant de lieux de repos et de relaxation, des constructions sur pilotis, et même la paroisse catholique Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, dont un pan entier de la façade et de la toiture a été emporté par la tempête. C’est une église à découvert et des constructions affaissées dans les eaux qui laissent un triste spectacle sur la belle île qui attire du monde dans le sud de la Côte d’Ivoire.

Touché par l’effondrement de cette église, œuvre du célèbre architecte ivoirien, Guillaume Koffi, le maire de la ville a décidé de se rendre sur les lieux ce jeudi 2 avril 2020 pour traduire son soutien aux prêtres, mais aussi aux autres victimes de l’intempérie. Hyppolyte Ebagnitchié entend profiter de cette occasion pour lancer une opération désinfection des lieux publics de sa cité grâce à des dons d’atomiseurs que le Rotary compte faire à sa commune le même jour.

En dehors de la ville d’Assinie, la tornade a également causé d’autres dégâts dans plusieurs localités, notamment dans la ville d’Abidjan. Ainsi, dans la commune de Cocody, les vents violents ont décoiffé et emporté une bonne partie de la toiture de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, sis dans le sous-quartier Danga. Dans beaucoup de communes, le vent a renversé les ordures dans la rue, donnant du boulot ces jours aux agents de l’Agence nationale de la salubrité urbaine (Anasur) qui vont avoir fort à faire pour rétablir la propreté dans les quartiers.

