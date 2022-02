France : incendie à l’imprimerie qui fabrique le Franc CFA

Mercredi 9 février, un important incendie s’est déclaré sur le site de la Banque de France à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. De nombreux sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Peu avant midi, l’incendie a été circonscrit.

Si vous habitez à Clermont-Ferrand, vous avez sans doute remarqué une épaisse fumée blanche qui se détachait dans le ciel, dans la matinée. Elle était due à un important incendie qui s’est déclaré vers 10h30 ce mercredi 9 février, sur le site de la Banque de France de Chamalières.

Un incendie s’est déclaré mercredi 9 février sur le site de la Banque de France de Chamalières, près de Clermont-Ferrand.

On ignore pour le moment quelle est l’origine de cet incendie. Dès l’alerte des services opérationnels, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) a engagé 6 engins dont deux échelles, soit environ une soixantaine de sapeurs-pompiers. D’importants moyens ont été déployés pour maîtriser cet incendie spectaculaire.

D’après la préfecture du Puy-de-Dôme, à 11h50, le feu est circonscrit et “24 blessés légers sont constatés” dont 4 qui ont été transportés au CHU. Une évaluation des conséquences de l’incendie est en cours. Dans un communiqué, la préfecture indique :”A 11h00, le Préfet du Puy-de-Dôme a activé le COD pour coordonner l’action des services concernés en lien avec la mairie de Chamalières et la Banque de France”.

Peu avant midi, sur son compte Twitter, la Banque de France avait précisé : “L’incendie est maitrisé, le site a été évacué et les collaborateurs sont à l’abri”.

Selon la préfecture, le feu est parti après 10H00 d’un laboratoire de design de

billets. La toiture du bâtiment concerné a été percée par les flammes.

Le lieutenant-colonel Mickaël Besseyre, chef de site, souligne : « Il y avait des difficultés d’accès car c’est un bâtiment enclavé sur le site. Notre objectif principal était d’une part de recenser les victimes et d’autre part de limiter la propagation du sinistre aux bâtiments contigus et en vis-à-vis. Cela a été fait par nos équipes, qui ont âprement lutté contre l’incendie. A l’heure où je vous parle (12h20, NDLR) nous avons un foyer principal à traiter. Pour autant le feu est circonscrit et nous ne sommes pas loin de passer maîtres du feu. Tout risque de propagation aux bâtiments connexes est écarté. On a complété l’attaque du sinistre par des moyens aériens, qui permettent de lutter contre l’incendie en toiture. Au départ, l’incendie était très violent, à cause du potentiel calorifique, néanmoins, avec les moyens mis en œuvre, on a pu maitriser assez rapidement le sinistre ».

C’est dans cette imprimerie, qui a fêté ses 100 ans en 2021, que sont fabriqués

en France les billets de banque. Un peu plus de la moitié de la production concerne

des euros, le reste étant composé d’autres devises comme le franc CFA. Quelque

2,5 milliards de billets y sont imprimés chaque année.

