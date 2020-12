Ghana: il annule son mariage après un commentaire de sa fiancée sur les réseaux sociaux

Des fois, une simple blague vient gâcher tout un futur auquel, on a tant rêvé jour et nuit. Elle crée souvent des malcompréhensions dans les relations en générale et spécialement dans la vie commune à deux.

Pouvez-vous imaginer qu’un simple commentaire sur les réseaux sociaux peut foutre en l’air tout ce que vous avez pris des temps à construire ?

En effet, un commentaire d’une internaute pour animer la galerie lui a fait perdre son mariage. Et pour cause, son fiancé a opté pour l’annulation de leur mariage qui était prévu pour se tenir très prochainement, car il est envahi par des doutes sur la fidélité et la sincérité de sa future femme.

A en croire certaines informations, cet homme a pris la décision après un commentaire de sa fiancée sur les réseaux sociaux. La dame aurait répondu affirmative à la question « tromperiez-vous votre partenaire pour 25 000 GHC (2.300.000F ) » ?

En effet, un ami commun au couple ayant vu le commentaire, a fait une capture d’écran qu’il a envoyé à l’homme.

Par ailleurs, pour clore le sujet, l’homme a simplement porté son choix sur une annulation pure et simple à l’organisation des cérémonies nuptiales.

Ivoirweb.tv

Comments

comments