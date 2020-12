Grand-Bassam/ Don de kit sanitaires : madame Simone Ehivet Gbagbo vole au secours de trois villages

La deuxième vice-présidente du Front Populaire ivoirien, Madame Simone EHIVET GBAGBO a envoyé une délégation dans les villages de Vitré 1, Vitré 2 et Ebrah (sous-préfecture de Grand-Bassam) dans le but d’offrir des kits sanitaires aux populations. Cette délégation était conduite par le ministre Lazare Koffi KOFFI. Elle comprenait par ailleurs le Directeur de cabinet adjoint de Madame Simone EHIVET GBAGBO, M. Dominique TRAORÉ, le conseiller GBA TIÉMOKO, Dr Roger YOBOU, fils de la région, le Secrétaire national Emmanuel SANTIN et bien d’autres membres de son cabinet, appris AbidjanTV.NET .



Les émissaires de la deuxième vice-présidente du Front Populaire Ivoirien se sont d’abord rendus au domicile de Nanan ESSI Laurent, chef du village de Vitré 2 pour lui présenter leurs civilités.

Ensuite, le ministre Lazare Koffi Koffi et sa suite sont allés remettre le kit sanitaire au centre de santé urbain de Vitré 2. « Je parle au nom de la Première dame Simone GBAGBO. Elle pense à vous. En fait, depuis un moment il y a une vilaine maladie qui tue les gens. Elle a commencé chez les blancs. Mais elle est arrivée chez nous aussi. Ce n’est pas une bonne maladie. Le gouvernement fait sa part. Mais il y a aussi des bonnes volontés qui viennent en aide aux populations et parmi ces bonnes volontés là, se trouve votre sœur Simone GBAGBO. Elle-même se porte. Mais elle avait eu elle-même cette maladie. Mais grâce à Dieu et grâce aux prières des Ivoiriens, elle est guérie. Pour vous aider, elle a envoyé du gel qu’on prend pour nettoyer les mains. C’est pour l’hôpital parce que le

personnel de santé est toujours en contact avec les malades » a précisé le ministre Lazare Koffi Koffi.

Sapel MONE

