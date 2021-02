Grand-Lahou: bagarre FESCI-CEECI un élève perd la vie

L’élève Atsé Yapo Calixte en classe de 3ème est mort le 8 février 2021, suite à une bagarre entre FESCI et CEECI à Grand-Lahou.

Selon des témoins, la bagarre a éclaté le vendredi 05 février 2021 à 19 H 30 entre des membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) et le Comité des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire (CEECI).

Dans cette bagarre aux couteaux, l’on dénombre deux blessés graves dont l’un dans un état critique est décédé après son évacuation dans un hôpital à Abidjan, le lundi 08 février 2021.

De sources sécuritaires, les présumés auteurs des actes criminels ont été déférés devant les autorités judiciaires lundi matin à Dabou afin de répondre de leurs actes.

