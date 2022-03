Guinée : préparatifs du 08 mars la brigade féminine prête à rendre belle la fête

Dans la matinée du jeudi 03 mars 2022, la gente féminine était à l’honneur à travers la visite des femmes de la brigade d’escorte au palais Mohammed V.

En prélude à la célébration du 08 mars, consacrée aux droits des femmes dans le monde, la couche féminine guinéenne ne reste pas à l’écart des festivités qui marquent des décennies de combat, de courage et d’ascension des femmes.

Elles étaient une quinzaine de femmes à se livrer à une belle parade en présence du chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, Colonel Mamadi Doumbouya.

Cette démonstration de figures très bien maîtrisée intervient au terme d’une formation dans le métier d’escorte. La délégation était conduite par les formateurs : Colonel Kissi Kaba Keita brigade d’escorte de la police, et lieutenant-colonel Michael koly Sovogui. Les femmes bénéficiaires de ces formations ont saisi l’opportunité pour se présenter au Colonel Mamadi Doumbouya et se mettre à la disposition des nouvelles autorités.

Désormais, plusieurs obstacles sont levés car les femmes peuvent également se lancer sur des carrières jadis réservées aux hommes. Elles peuvent aussi prétendre à des postes de responsabilité au même titre que les hommes; à un moment où la cause de la femme constitue une des priorités de la Transition. La démonstration de talents dont les femmes pilotes cyclistes ont fait montre est une expression du combat mené au quotidien en faveur de leur couche.

Elles sont pour la présente formation, une soixantaine de bénéficiaires désormais aguerries et opérationnelles.

La présence du Chef de l’Etat à cet évènement démontre tout son attachement à la promotion et à la défense des droits de la Femme. Il compte valablement œuvrer dans le cadre des formations, des renforcements de capacités, de l’insertion sociale et la prise en compte de l’ensemble des préoccupations des guinéens.

Satisfaites de l’accueil du Président de la Transition, ces dames se disent prêtes à apporter leur part de contribution à la réussite des festivités du 08 mars.



