Il poignarde son grand frère parce qu’il lui a interdit de porter ses habits et finit en prison

Poursuivi pour coups et blessures volontaires, Ibrahima Traoré risque de passer un bon moment sous les verrous. En effet, mécontent que son grand frère lui interdise de porter ses habits, il l’a poignardé à l’abdomen dans un accès de colère. C’est dépassé par les choses que le tuteur et oncle des deux protagonistes, qu’il a recueillis chez lui au décès de leur père, a fait l’économie des faits aux enquêteurs.

En effet, c’est alors qu’il prenait son diner la nuit des faits qu’un des membres de la famille est venu lui annoncer la bagarre entre les deux frères. Se précipitant dans la chambre de ses neveux, il a l’un deux saignant à cause d’un plaie ouverte. Un neveu qui n’a dû son salut qu’à la promptitude de l’intervention de son oncle qui l’a évacué d’urgence à l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff où il a été hospitalisé et soigné. Cueilli par les policiers, Ibrahima Traoré, l’auteur du coup de couteau, est passé à table et a avoué la préméditation de son acte qu’il explique par le fait que son grand frère ne cessait de le provoquer, lui interdisant de porter ses habits. Et lorsque ce dernier a voulu le déshabiller de force, il s’est bagarré avec lui.

Pris par un accès de colère, il est sorti de la maison pour acheter un couteau à la boutique avant de venir le planter à l’abdomen de son frère. Après ses aveux, il a été arrêté et déféré au parquet en attendant d’être fixé sur sort, selon Le Témoin qui raconte les faits.

Comments

comments