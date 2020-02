Il propose 20millions pour coucher avec la Miss Côte d’Ivoire…

Les belles femmes et en particulier les mannequins et surtout les Miss font très souvent face à des propositions de certains hommes où il faille avoir un moral d’acier et mental fort pour s’y en sortir. Car les propositions indécentes de certains gros bonnets pour coucher avec ces jeunes filles sont légion. C’était dans ce registre que va s’illustrer un individu lors d’une soirée au Nigeria avec Aïssata Dia, Miss CI 2013.

En effet en visite au Nigeria, la Miss aurait selon elle, été surprise de la proposition et surtout sans vergogne d’un individu lors d’une soirée. Sans gène avec un égo démesuré, ce dernier lui aurait proposé de passer la nuit en sa compagnie en échange de la sommes de 20millions.

« C’était en 2014. Un gar est venu en face de moi et sans gène, il m’a dit, je veux passer la nuit avec toi. On fait comment ? Je l’ai regardé et j’ai dit, mais il est culotté celui-là dit donc! Il m’a proposé 20 millions… ».

A confié Miss Côte d’Ivoire 2013, Aïssata Dia à l’animation Cheick Ivan lors de l’émission « La Télé d’Ici » sur la nouvelle télé NCI. L’animateur qui recevait trois Miss sur son plateau, avait demandé connaître la plus grosse proposition indécente qu’on leur aurait faite.

Et selon les Miss Aïssata Dia, Jennifer Yeo et Jemima Gbato, les ivoiriens sont ce qu’ils sont, mais ils ont plus de respect et de considération pour la femme. Avouent -elles.

abidjanshow

