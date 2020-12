Illumination d’Abidjan : les populations des différentes communes n’auront plus besoin de se déplacer

De nouvelles innovations s’inscrivent dans le cadre de l’illumination District Autonome d’Abidjan en raison de la pandémie de la Covid-19. Les populations des différentes communes n’auront plus besoin de se déplacer.

La cérémonie de lancement de l’édition 2020 de l’illumination festive du District Autonome d’Abidjan a eu lieu, le mardi 22 décembre 2020, sur l’esplanade de la Mairie d’Abobo,comme constaté par AbidjanTV.Net.

Selon les organisateurs, pour cette édition, le District Autonome d’Abidjan, maître d’œuvre de l’illumination de la perle des lagunes, a opté pour des illuminations déconcentrées. Aussi, les populations des différentes communes du District d’Abidjan n’auront plus besoin de se déplacer. Elles pourront désormais contempler sur place et dans leur commune respective, les illuminations de leurs différentes grandes artères. Cette nouvelle mesure qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, va permettre au District Autonome d’Abidjan d’éviter les concentrations de millier de populations sur le même site. Au nombre des nouvelles innovations, s’inscrit également les cérémonies de feux d’artifice déconcentrées dans toutes les communes d’Abidjan.

La cérémonie de lancement de l’illumination du District Autonome d’Abidjan a enregistré la présence de Madame Yolande Bakayoko, épouse du Premier Ministre et représentante de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire.

Étaient également présents M. Hamed Bakayoko, Premier Ministre, chef du Gouvernement et Ministre de la Défense, ainsi que plusieurs membres du Gouvernement.

Signalons que le District Autonome d’Abidjan a profité du cadre de cette cérémonie pour faire des cadeaux aux enfants et offrir des vivres aux populations de la commune d’Abidjan.

Sapel MONE, AbidjanTV.NET

