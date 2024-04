Insertion des jeunes : Des étudiants lancent le festival des universités d’Abidjan

Le collectif des étudiants de Côte d’Ivoire, a annoncé, lors d’une conférence de presse à Cocody, le samedi 20 avril 2024, le lancement de la première édition du festival des universités d’Abidjan.

Prévu se tenir les 17 et 18 mai 2024, le festival des universités d’Abidjan se déroulera à l’université Félix Houphouët-Boigny autour du thème ‘’jeunesse et le défi de l’employabilité’’. Selon les organisateurs, ce sont 27 universités de Côte d’Ivoire et près de 10.000 étudiants qui sont attendus à ce festival.

Au menu du programme, plusieurs formations pour renforcer et actualiser les connaissances en entreprenariat, éducation financière, business vert, soft skills, e-commerce et intelligence artificielle. Selon le président du comité d’organisation, Sana Rahim, cet événement se veut être une plate-forme dédiée exclusivement aux étudiants. «C’est un festival de formations festives et éducationnelles. C’est-à-dire, que des étudiants seront formés et recevront des certificats. On s’est dit qu’on doit créer un événement qui va parler des étudiants chaque année. Nous savons très bien que les étudiants sont l’avenir du pays >> a-t-il indiqué.

Le vice-président, Ibrahim Compaoré, à signifié que : « l’objectif du festival est de former et d’informer, de créer un système de réseautage à travers toutes ces entreprises partenaires qui nous accompagnent afin d’insérer nos camarades étudiants. On est souvent dans un système où on n’a pas d’information.»

Revenant sur le thème, le vice-président a justifié ce choix par le fait que les étudiants sont : « beaucoup confrontés à la problématique de l’employabilité vu le taux élevé du chômage». Ibrahim Compaoré, a laissé entendre que le Fua mettra en avant l’auto-emploi. « On prône l’entreprenariat, l’auto-emploi. Il y a des formations pratiques où on vous apprend à vous prendre en charge. Ce n’est pas que le jour du festival», a-t-il ajouté.

Pour compléter, le porte parole du collectif, Ismaël Touré, a fait comprendre que le festival est organisé pour aider les étudiants à développer l’auto emploi. « Ce festival va permettre de faire une mise à jour des étudiants pour mieux s’intégrer sur le terrain», a-t-il laissé entendre.

Notons qu’un concert clôturera ce festival des universités d’Abidjan avec la participation de plusieurs artistes de renom dont la team Paiya.