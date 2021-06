“J’ai attendu les preuves contre les pro-Soro en vain” André Silver Konan

J’ai attendu en vain les preuves contre les frères Soro et contre Alain Lobognon, jusque-là, je n’ai encore rien vu. Pourquoi peut-on faire ça à des pères de famille et être en paix vis-à-vis de sa conscience ? Se rendre dimanche à l’église, vendredi à la mosquée, tout en sachant que ces personnes ont aussi des familles, des enfants, des femmes dont les vies dépendent de celles-ci ? Comment peut-on faire ça et être en paix avec soi-même ? Dieu nous donne la bonne compréhension !

Les partis politiques vont gâcher ce pays, avec tous ces rebondissements qu’il y’a dans ce pays dans ce 21ème siècle. Vous emprisonnez des gens pour des non lieux parce que vous êtes au pouvoir.

Perle Lola

Comments

comments