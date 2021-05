J’ai transporté un passager, qui a oublié son sac dans mon taxi

Monsieur Vincent Elogne, un citoyen ivoirien a emprunté un taxi compteur au niveau de la Riviéra Faya, tôt ce lundi 10 Mai. Il se rendait à la gare routière d’Adjamé. Une fois à destination et à bord de son car, il se rend compte qu’il a oublié son sac dans le coffre de la voiture qui l’a conduit. Vincent n’a pas l’identité du chauffeur encore moins la plaque d’immatriculation du véhicule. Quelle malchance ! Or le sac contient des effets d’une grande importance. Que peut-il faire sinon se résigner à continuer son voyage vers Bouaké pour lequel il est sorti de bonne heure ? Pensant à la mauvaise réputation des “taximètres”, il sait très bien que c’est foutu, que son sac est perdu à jamais. Désemparé, contrit, pour alors que son car est en train de quitter la gare d’Adjamé pour rejoindre la route, Vincent aperçoit un taxi qui se positionne pour barrer le passage. Les passagers du car n’y comprennent rien. Seul le résident de la Riviéra sait ce qui se passe lorsqu’il reconnaît depuis sa fenêtre le chauffeur qui l’a transporté ce matin. Ce dernier brandit son sac en interpellant : J’ai transporté un passager ce matin, qui a oublié son sac dans mon taxi. Je l’ai vu monter dans ce car avant de m’en aller !

Vincent descend du bolide et rejoint le chauffeur au sol, ébloui par tant de bonté et d’honnêteté. Il récupère son précieux sac, remercie fervemment son bienfaiteur, lui tend de l’argent en guise de récompense, mais ce dernier refuse de le prendre, disant avoir fait ce qui est de norme, sans attendre quelque chose en retour.

Vincent remonte dans le car, subjugué, au même titre que ses co-passagers témoins de la scène bénissant ce chauffeur honnête qui est une fierté et un bel exemple pour sa corporation.

