“Je m’engage à consolider les acquis et à apporter les améliorations à notre système éducatif” (Mariatou Koné)

Mariatou Koné est la nouvelle ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation. Elle remplace à ce poste Kandia Camara qui occupe désormais le portefeuille des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des ivoiriens de la diaspora. Au cours de la cérémonie de passation de charges entre les deux ministres, Mariatou Koné a déclaré qu’elle s’engageait “à consolider les acquis et à apporter les améliorations nécessaires à l’effet de rendre notre système éducatif toujours plus performant en matière d’offre, en matière d’accès, en matière de qualité”.

Par ces mots, celle qui a désormais en charge l’école ivoirienne, traduit son engagement à œuvrer au rayonnement de l’école ivoirienne conformément à la vision du Président de la République Alassane Ouattara.

Un rayonnement qui, selon elle, devrait passer avant tout par l’implication de tous les acteurs du système éducatif ainsi que les partenaires. C’est pourquoi elle a appelé à la tenue prochaine d’un diagnostic d’envergure matérialisé par des états généraux ou encore des assises de l’éducation et de l’alphabétisation.

”J’envisage organiser immédiatement des rencontres avec des entités qui peuvent contribuer par leurs idées, expériences et compétences, à m’aider à relever la mission qui m’est confiée”, a-t-elle affirmé.

La nouvelle patronne de l’école ivoirienne qui croit que le meilleur encadrement de la jeunesse ivoirienne ne peut se faire en dehors des qualités telles que la performance, la qualité, le mérite, la transparence et l’équité, n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance au chef de l’État et au Premier Ministre pour cette confiance renouvelée en lui confiant le portefeuille de l’éducation nationale et de l’alphabétisation.

Poursuivant, elle a félicité son prédécesseur pour le travail abattu.

Au cours de son intervention, la Ministre d’État Kandia Camara a présenté les actions réalisées et les acquis depuis 2011. Après dix années passées à la tête de ce département, elle a indiqué qu’en dépit du bilan satisfaisant, beaucoup reste à faire pour l’école ivoirienne.

Notons que la cérémonie de passation de charges en question qui s’est tenue dans les locaux de la nouvelle Direction des Examens et Concours situé dans la commune du Plateau en présence du Secrétaire Général Adjoint du gouvernement a impliqué, outre les deux ministres citées plus haut, Koffi N’Guessan, le nouveau Ministre de l’Enseignement Technique de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage ,ainsi que de Dr Brice Kouassi, le secrétaire d’État chargé de la modernisation de l’administration.

SapeL MONE

