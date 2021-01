Jean Pierre RAFFARIN : « Cours sur le leadership pour les jeunes »

L’ancien Premier Ministre français, Jean Pierre RAFFARIN, a donné, ce samedi 09 janvier 2021, à l’auditorium de la CNPS du Plateau, la leçon inaugurale de l’Institut de Formation Politique Amadou Gon COULIBALY, intitulée: « Cours sur le leadership pour les jeunes ».

Devant environ deux-cents jeunes des partis politiques et des organisations de la société civile, le conférencier a défini les conditions, les atouts et les dérives du leadership avant de porter un regard comparatif sur la notion à travers les doctrines américaine, européenne et chinoise.

Tout au long de ce cours, Monsieur RAFFARIN a condamné l’usage de la violence comme stratégie politique. « La dignité de la politique, c’est de convaincre sans violence. La violence est l’adversaire de la démocratie. » a-t-il martelé.

Ce cours a été donné en présence des plus hauts dirigeants de l’institut, le Ministre Mamadou TOURÉ (PCA), la Secrétaire d’État Myss BELMONDE DOGO et la Sénatrice Mariam DAO-GABALA, membres du conseil d’administration.

Avec RTV

