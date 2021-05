John Jay, très affecté par l’état des malades dans les hôpitaux

(Le célèbre animateur John Jay avec à sa gauche le “Vieux Ménékré” qui a été révélé aux Ivoiriens au cours de l’émission “Du coq à l’âne”/ Photo Archives)

Au cours de son parcours professionnel et dans la vie, le célèbre animateur John Jay a été éprouvé par plusieurs situations, dont la maladie qui le rongeait. Des expériences qui ont « façonné » l’homme des médias, qui a décidé de donner une autre orientation à sa vie, à travers l’église qu’il fréquente.

Depuis un certain temps, John Jay n’a que les mots amour et pardon au bout des lèvres et dans ses publications comme maitres-mots.

En toutes circonstances même désobligeantes, l’animateur invite les uns et les autres à mettre en avant l’amour sans lequel nul ne peut avoir la force de pardonner.

« S’il t’arrive de détester ton prochain pour une raison légitime, je te prie de te raviser en privilégiant l’essentiel, c’est-à-dire l’amour. Je te prie de pardonner l’impardonnable par amour et pour l’amour », a-t-il plaidé.

Dans le cas contraire où celui qui a été offensé n’arrive pas à se surpasser pour pardonner, il lui recommande de faire un tour dans un hôpital pour faire son propre constat. Et de relever qu’à la vue de « Tous ceux qui souffrent d’une quelconque maladie et pour qui l’hôpital est devenu la nouvelle demeure, tu comprendras que l’amour est essentiel dans ce Monde », a-t-il soutenu.

D’ailleurs, concernant la visite aux malades pour leur manifester l’amour du prochain, il dira, « J’ai passé toute l’après-midi ( jeudi 27 mai 2021) au chu de Treichville avec des frères et sœurs de notre communauté religieuse la « MEGVIE » avec l’archevêque Kodja, et croyez-moi c’est une grâce que nous avons d’être en bonne santé », avoue le célèbre animateur.

Ainsi, assister impuissamment des malades souffrir, lui a rappelé le mal qui l’a tant rongé au point de « l’anéantir ».

« Voir des enfants éprouvés par plusieurs pathologies dont ce fichu cancer qui m’a anéanti, j’ai pris conscience que l’amour est plus que jamais nécessaire et essentiel pour donner un sens à la vie », a insisté John Jay, très affecté par l’état des malades dans les hôpitaux.

Au terme de son « plaidoyer », l’animateur a lancé un message très émouvant à l’endroit des humains.

« S’il nous plaît, par amour et pour l’amour, gardons-nous de perdre notre temps et notre énergie dans des choses futiles et inutiles, car il y a plus important que nos querelles interminables. Que Dieu dans son infinie bonté, sauve nos enfants. Ensemble nous pouvons faire un geste par amour à l’endroit de tous les malades dans nos hôpitaux ».

Y.K

Comments

comments