Journée mondiale de l’enfance : les enfants imaginent un monde meilleur

En Côte d’Ivoire , la journée mondiale de l’enfance est respectée sur toute l’étendue du territoire national.

La Journée mondiale de l’enfance a été créée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants.

Le 20 novembre marque le jour de l’adoption par l’Assemblée de la Déclaration des droits de l’enfant [A/RES/1386(XIV)], en 1959, et de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée en 1989.

Depuis 1990, la Journée mondiale de l’enfance marque également l’anniversaire de l’adoption la Déclaration et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les mères et les pères, les enseignants, les infirmières et les médecins, les dirigeants ou les militants de la société civile, les chefs religieux ou de communautés, les chefs d’entreprises et les professionnels des médias, de même que les jeunes et les enfants eux-mêmes, peuvent jouer un rôle important et faire de cette Journée mondiale de l’enfance un événement à part dans leur société, pour leur communauté ou pour leur pays.

La Journée mondiale de l’enfance offre à chacun et chacune d’entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l’enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde.

Cette année, la crise de la COVID-19 a entraîné une crise des droits de l’enfant. Les coûts de la pandémie pour les enfants sont immédiats et, s’ils ne sont pas pris en compte, peuvent durer toute une vie.

Il est temps que les générations se réunissent pour réimaginer le type de monde que nous voulons créer.

Ce 20 novembre, les enfants ré-imaginent un monde meilleur. Que faites-vous ?

Sapel MONE

