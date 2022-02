Kerozen : concert annulé au Cameroun à cause après des menaces

La récente guéguerre entre supporters Camerounais et Ivoiriens, a en définitive eu des répercussions sur le giga spectacle annoncé de Kerozen à Douala. Vu la tournure des choses, le camp du chanteur ivoirien vient de tout annuler.

La brouille entre supporters Camerounais et Ivoiriens lors de la CAN 2022 a manifestement causé des conséquences sur le terrain musical. En effet, près d’une semaine après la clôture de la CAN 2022 au Cameroun, devait se tenir ce vendredi 11 Février, le concert live de l’artiste ivoirien Kerozen à Douala. Mais seulement voilà, depuis quelques jours, des ressortissants Camerounais, via des messages d’hostilité sur la Toile, appellent au boycott du spectacle live du chanteur ivoirien annoncé ce week end à Yaoundé.

Au regard donc de la tournure des choses, le camp de l’artiste Kerozen a tout simplement convenu d’annuler le spectacle du 11 Février à Douala, « Vu la tournure des événements, et surtout pour ne pas mettre en mal les relations entre nos deux pays, Nous sommes dans l’obligation de surseoir à ce spectacle », a annoncé hier mardi 8 février le staff du chanteur coupé décalé.

La structure de Production qui pilote le chanteur ivoirien évoque un report de l’événement : « Avec le promoteur, nous trouverons un terrain d’entente. Le temps que les esprits se calment».

