KORHOGO : LES POPULATIONS SENSIBILISÉES AU CONDITIONNEMENT DES ORDURES APRÈS LA CAN 2023

La directrice régionale de l’Agence nationale de gestion des déchets (Anaged) du District des Savanes (Région du Poro, Tchologo et Bagoué), Mme Dogbo épouse Diomandé Natacha, a animé récemment animé un point de presse dans les locaux de cette structure au nouveau quartier de Korhogo, en vue de sensibiliser les populations au conditionnement des ordures.

Les populations de Korhogo ont été sensibilisés au conditionnement des ordures. En effet, le point de presse organisé par la directrice régionale de l’Agence nationale de gestion des déchets (Anaged) du District des Savanes, Mme Dogbo épouse Diomandé Natacha, a été l’occasion pour faire passer le message de sensibilisation.

Ne pas jeter les déchets dans les rues

‘’Nous disons à nos populations de ne pas jeter les déchets, dans les rues dans les caniveaux et dans les endroits publics car qui dit insalubrité dit maladie tels que la bilharziose, le choléra. Si nous n’essayons pas de conditionner au mieux nos déchets, on risque nécessairement de se retrouver à l’hôpital’’, a fait savoir la directrice régionale de l’Anaged.

Selon elle des comités locaux e salubrité ont été installés dans certaines villes, où sont relayées des informations relatives aux activités de l’Anaged. A Korhogo, les bureaux de l’Anaged sont situés au nouveau quartier au pied du mont Korhogo sur la route Kapélé. Elle a donc invité les maires, élus locaux et les populations d’approcher l’Anaged pour travailler ensemble et mettre en place des systèmes de gestion dans les différentes localités.

Nous avons procédé au curage de tous les caniveaux de la ville de Korhogo, au balayage régulier des rues jour et nuit

Elle a fait savoir qu’à la faveur de la CAN 2023, la ville de Korhogo a fait sa toilette. ‘’Nous avons procédé au curage de tous les caniveaux de la ville de Korhogo, au balayage régulier des rues jour et nuit, la mise en place d’un dispositif aux alentours du stade et de Fan Zone pour collecter les sachets avant, pendant et après les matchs, les enlèvements suite à une convention signée avec le COCAN’’, a-t-elle dit.

Son équipe a profité de la CAN pour faire le tri sélectif des déchets. ‘’Des bacs à ordures de différentes couleurs ont été déposés sur les sites sportifs et non sportifs pour faire le tri des déchets organiques jetables et les déchets recyclables (papier, cartons, boites de conserves…) remis à un opérateur dépêché pour en faire la valorisation’’, a-t-elle souligné.

Des campagnes de sensibilisation menées dans les coins chauds de la ville

Avec le COCAN, il y a eu le recrutement de 100 bénévoles pour la collecte des sachets sur les gradins au sein du stade. ‘’L’un dans l’autres, ces activités ont contribué à l’embellissement de la ville de Korhogo puis des campagnes de sensibilisation ont été menées dans les coins chauds que sont les maquis et bars restaurants. Des campagnes de sensibilisation au conditionnement des déchets ont été également menées pour ne pas les mettre en vrac dans une seule et même poubelle’’, a-t-elle dit

Elle a ajouté que depuis leur arrivée, les actions ont été à Korhogo si bien que la Korhogo a été désignée à deux reprises, la ville la plus propre de Côte d’Ivoire. ‘’Depuis notre arrivée, nous avons multipliés les actions pour que la ville soit deux fois la ville la plus propre de Côte d’Ivoire. Notre challenge est de faire en sorte que dans la région de la Bagoué, du Tchologo, on puisse avoir des prix d’excellences des communes les plus propres’’, a-t-elle souhaité.