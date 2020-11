Koumassi : les travaux de restauration et de création d’un jardin avec espace vert de la SICOGI 2 sont en cours

Dans le cadre du développement sa commune, le Député Maire de la Commune de Cocody a engagé les travaux de restauration et de création d’un jardin avec espace vert de la SICOGI 2, un quartier de la Commune.

La libération des emprises sur le domaine public à la SICOGI 2 a pour vision l’amélioration des conditions de vie et le bien être des populations.

D’alors, cet espace qui abritait des maquis et bars avec une nuisance sonore accrue et qui faisait le lit de toutes sortes de dépravation de moeurs dans les coins sombres, insalubres et lugubres est en pleine mutation.

Aujourd’hui cet espace est en train d’être sainement occupé avec le pavage, le jardinage et l’éclairage de type moderne doté lampes de nouvelle génération et la pose de grilles et garde de corps pour la sécurité des usagers.

Chaque jour, les différentes équipes techniques sont à pied d’œuvre sous l’oeil du Maire toujours présent sur le terrain.

Les travaux avancent bien et arrachent déjà le sourire témoignant la satisfaction des riverains et passants, a constaté AbidjanTV.Net.

Sapel MONE

