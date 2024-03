Kra Kouamé Kouman invite les populations à faire confiance à Alassane Ouattara

Au cours d’une cérémonie qui a lieu, le samedi 23 mars 2024, dans la cour e la mosquée principale de Bondo, l’honorable Kra Kouamé Kouman député des sous-préfectures de Bondo, Laoudi-Ba, Sapli-Sepingo, Taoudi et Yémizala (département de Bondoukou) a exhorté les différentes communautés à faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara.

La visite de l’honorable Kra Kouamé Kouman à Bondo ce jour-là avait pour objectif d’exprimer sa solidarité envers les communautés locales, confrontées à la difficulté de vendre leur récolte de noix de cajou, dont le prix est fixé à 275 F/kg. Il a encouragé les habitants à rester optimistes et à avoir confiance au président de la République, qui, selon lui, comprend leurs difficultés.

Face à ces défis, Kra Kouamé Kouman a également encouragé les femmes et les jeunes de sa circonscription à former des coopératives afin de bénéficier du soutien de l’État. Cette initiative vise à renforcer l’autonomie économique des communautés locales et à atténuer les effets des fluctuations des prix sur leurs moyens de subsistance.

En outre, fidèle à sa tradition de soutien communautaire, Kra Kouamé Kouman a offert 12 tonnes de riz aux communautés musulmanes et catholiques de sa circonscription, qui s’inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l’État de manifester une solidarité active envers les populations. Il a appelé les habitants à continuer de prier pour le chef de l’Etat.

Dans un souci d’équité sociale, Kra Kouamé Kouman a également encouragé les responsables religieux à accorder une attention particulière aux personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les veuves, lors du partage des ressources.

Au nom des populations, l’Imam central de Bondo, El Hadj Karim Bamba, a exprimé sa gratitude envers le donateur, soulignant que le député avait témoigné de sa solidarité envers eux en offrant vivres et non vivres chaque Ramadan depuis maintenant 15 ans.

La cérémonie a été marquée par des bénédictions en faveur du président Alassane Ouattara et des prières pour la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire, témoignant de l’engagement continu des communautés locales envers le bien-être du pays.