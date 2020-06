La Banque Populaire et l’Office National de l’Etat Civil et de l’Identification ont signé ce mercredi une convention de partenariat

La Banque Populaire met son réseau de 73 agences et sa flotte de cars mobiles à disposition des populations dans le cadre du processus de renouvellement de la carte nationale d’identité à partir de début Juillet. A cet effet, une convention de partenariat a été signée entre l’Office National de l’État Civil et de l’Identification (ONECI) et la Banque ce mercredi 17 juin 2020 à Abidjan.

M. Kafana Gnenin Sitionni, Directeur Général de l’ONECI a expliqué “l’apport bénéfique” de cette convention dans le cadre de l’opération de renouvellement ou de demande de la Carte nationale d’identité (CNI).

«Cette signature nous permettra de bénéficier du réseau de la banque populaire afin de permettre à nos populations des zones rurales de pouvoir accéder facilement au système d’achat des timbres notamment avec la liquidité », a – t -il fait savoir.

M. Kafana a invité les populations à ne pas hésiter à « nous rejoindre à travers les bureaux de la Banques populaires pour l’achat des timbres ».

Aussi en a t- il profité pour préciser que l’opération en cours concerne le renouvellement ou la demande de la CNI qui n’est pas à ne pas confondre avec le processus d’enrôlement sur la liste électorale.

«L’opération de d’enrôlement pour la nouvelle CNI est continue, rendez-vous dans nos bureaux ou celles de la Banque populaire pour acheter vos timbres pour vous faire enrôler », a lancé le patron de l’ONECI tout en précisant que l’opération de demande de la nouvelle CNI ne s’arrête pas le 24 juin.

Issa Fadiga, le Directeur Général de la Banque Populaire a indiqué, pour sa part, que son institution qui est une banque commerciale dont le capital est détenu à 100% par l’Etat de Côte d’Ivoire œuvre au quotidien à aider le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques sectorielles.

«Il était important de nous rapprocher de l’ONECI, pour développer des solutions et des synergies qui permettent de faciliter la vie des populations », a – t-il dit.

Selon le DG Fadiga, le large réseau de la Banque populaire, c’est- à- dire 73 agences et des camions mobiles, permettra la proximité avec les populations même des zones les plus reculées dans le cadre de l’opération de renouvellement de la CNI. «Nous pensons donc qu’à travers ce partenariat avec l’ONECI aujourd’hui, nous permettrons à un nombre plus important de la population de pouvoir payer le timbre pour l’enrôlement », a-t-il souligné.

Après avoir pris une part active dans la lutte contre la Covid-19 , la Banque Populaire continue son élan de solidarité à l'endroit des populations et du gouvernement à travers la signature de convention de ce jour avec

