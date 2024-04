La communauté mauritanienne vibre au rythme de la fête du Ramadan à Abidjan

La communauté mauritanienne en Côte d’Ivoire a laissé un temps soit peu les boutiques pour se retrouver dans le cadre de la 20e édition de sa traditionnelle fête de ramadan.

La 20e édition de la traditionnelle fête de ramadan organisée par la communauté mauritanienne vivant en Côte d’Ivoire s’est déroulée le mercredi 10 et jeudi 11 avril 2024 à la salle de spectacle de la cité rouge à Cocody.

Après 30 jours de privation et de prières, la communauté s’est retrouvé pour faire la fête et aussi renforcer les liens de cohésion et de fraternité entre elle-même ainsi qu’avec les ivoiriens qui ont également pris part à ces festivités.

Le Public sorti nombreux a été tenu en haleine par les artistes dont Akhewye Beiaty ( humoriste), Allioune Mohameden Sow ( humoriste),Hamed Vall Warda ( chanteur),Mint henbara ( tête d’affiche).

« Nous sommes à la 20e édition de la célébration de la fête de ramadan mais depuis plus de 30 ans nous organisons des manifestations culturelles pour faire découvrir notre culture et aussi sensibiliser et informer nos concitoyens généralement dans les boutiques, sur les produits vendus. Ce sont donc des rencontres entre commerçants et partenaires que nous organisons. Tout ce passe bien et le public est très heureux », a indiqué Mohamed Ibrahim, président du réseau des boutiques mauritaniennes en Côte d’Ivoire.

Les partenaires ont effectivement sensibiliser le public sur les différents produits contrefaits et les nouvelles gammes de produits vendus en boutique.

Entre amis, en famille où en couple, cette communauté qui n’a pas très souvent le temps de sortir faire la fête du fait de leurs occupations dans les boutiques du quartier, se sont défoulé au cours de ces soirées festives.