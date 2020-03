La Côte d’Ivoire face au Coronavirus : les confinés de l’INJS déplorent les conditions de confinement

Des ressortissants ivoiriens venus de Paris ont été mis en quarantaine à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports( INJS). Ces derniers expriment leurs mécontentement.

Dans une vidéo devenue virale, on voit le Révérend Wilfried Zahui donner les détails.

” Nous étions dans l’avion avec des personnes( des enfants des membres du Gouvernement, des footballeurs etc.) On descend et on se rend compte que ces derniers ne sont plus avec nous, on les envoie dans les endroits privilégiés et nous autres, sommes conduits à l’INJS. On ne sait pas si le Coronavirus touche une grande partie de la population, quand, tu as des parents hauts placés, cela signifie que tu ne peux être atteint du virus, je veux qu’on m’explique”. A-t il déclaré d’un air triste.

Il continue par dire:

” J’étais assis près de la femme d’A’salfo dans l’avion, juste à la descente, elle a disparu, tous les enfants des Ministres ont disparu…. j’ai l’impression qu’il y a quelque chose d’illégale. Ils veulent nous mettre dans des chambres non vivables. Nous sommes portant tous des ivoiriens. Depuis 16h les gens n’ont rien encore mangé. Aucune précaution n’est prise pour prendre soin de nous. Qu’ils nous expliquent si les Max Gradel … sont anti-Corona… les enfants du Ministre Bictogo, dites moi s’ils sont pas passifs d’infection aux coronavirus… A t’il confié.

Des voix se font entendre: “laissez-nous partir…”

Quelle triste réalité!

