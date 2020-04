La Côte d’Ivoire reste dans l’attente des 30 millions de masques promis à partir du 20 avril

Point de la situation de la maladie à coronavirus (COVID-19) du 25 Avril 2020

Ce Samedi 25 Avril 2020, 34 nouveaux cas d’infection à COVID-19 ont été enregistrés sur 302 prélèvements, portant à 1111 le nombre total de cas confirmés, 30 nouveaux guéris et 0 décès.

Au total, nous enregistrons à ce jour 1111 cas confirmés, 449 guéris et 14 décès.

Le gouvernement à travers le Ministère de la Santé et l’Hygiène Publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé, pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie.

30 millions de masques disponibles en Côte d’Ivoire dès le 20 avril

Abidjan, le 16 avril 2020 – Le Premier Ministre ivoirien, Amadou GON Coulibaly, a déclaré ce mercredi 15 avril 2020 à Abidjan, que 30 millions de masques seront livrés à la Côte d’Ivoire le 20 avril, sur une commande de 138 millions de masques.

« Sur la base de la décision du Président de la République Alassane Ouattara de rendre les masques gratuits, nous avons commandé 138 millions de masques. 30 millions de masques seront déjà disponibles à Abidjan à partir du 20 avril prochain. Le reste de la commande sera réceptionné les jours et les semaines à venir », a confié Amadou Gon Coulibaly.

Selon le Chef du gouvernement ivoirien, sur la base des estimations des besoins pour les personnels de santé et des Forces de Défense et de Sécurité, en première ligne, et en prenant en compte les populations, la commande globale de masques permettra au pays de tenir pendant quatre mois.

Amadou Gon Coulibaly a également fait savoir que les commandes de médicaments, réactifs et intrants passés dans le cadre du plan de riposte de 95 milliards de FCFA seront disponibles d’ici au 5 mai 2020.

Par ailleurs, le Premier Ministre a appelé les populations à respecter les mesures barrières et limiter les déplacements inutiles. Il a exhorté spécialement les personnes souffrant de maladies chroniques à respecter les mesures de confinement imposées.

