La Cour de Justice de la CEDEAO en campagne à Abidjan pour se faire connaître

Une délégation des juges indépendants de la cour de Justice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a démarré ce mardi 18 février 2020 à Abidjan une campagne de sensibilisation en Côte d’Ivoire. Cette mission vise à faire connaître l’organe judiciaire régional qu’est la cour de justice de la CEDEAO.

Au cours de la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue à la représentation permanente de la CEDEAO à Cocody, le président de la cour de justice de la CEDEAO, l’honorable juge Amoaka Asante, a souligné l’intention d’engager des dialogues avec différents segments des parties prenantes, principalement des membres du barreau.

Ce qui va s’étendre aux membres du gouvernement, aux médias, aux groupes de femmes, universitaires, membres du bureau national de la CEDEAO et aux étudiants.

Il a annoncé pendant son propos la tenue d’un forum spécial, le mercredi 19 février 2020 pour les avocats et étudiants en droit. Ce forum va connaître la participation du ministre ivoirien de la Justice.

Ce cadre d’échanges et de débats permettra d’imprégner les avocats et étudiants en droit du mandat et de la juridiction du tribunal, des pratiques et de la procédure, ainsi que de la manière de déposer des accusations, de la représentation devant le tribunal, y compris des privilèges et immunités pour les avocats et agents.

Il convient également de noter que cette campagne a commencé le lundi 17 février par des visites de courtoisie auprès du représentant résident de la CEDEAO et d’autorités dont le président de la Cour Suprême, le Garde des Sceaux ministre de la justice, le président du parlement ivoirien et le ministère de l’intégration et des Ivoiriens de l’extérieur. Cette mission séjournera en Côte d’Ivoire jusqu’au 22 février 2020.

Le président de la Cour de Justice de la CEDEAO, le Juge Edwards Amoako Asante (Ghana) conduit une délégation de cinq juges notamment le Vice-président, Gberi – Bé Ouattara (Côte d‘Ivoire), Dupe Atoki (Nigeria) , Keikuba Bangura (Sierra Leone) et Januaria Tavares Silva Moreira coste (Cape Vert),

Rappelons que la Cour de Justice de la communauté a été créée conformément aux dispositions des articles 6 et 15 du traité révisé de la CEDEAO de 1993.

En tant que principal organe judiciaire de la communauté ouest africaine, sa mission essentielle est d’assumer et de promouvoir sa fonction judiciaire, d’interprétation et d’application des textes communautaires.

