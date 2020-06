La crise à l’AFFMAR (affaire maritime) continue: extrait du message de LT Trazié

Chers collègues des affaires maritimes,

L’heure est grave, quand nous sonnons Vigilance et la mobilisation. Des gens

Pensent que souvent nous sommes en train de Jouer.

Alors qu’il y a des gens qui jouent avec vie et notre avenir. Depuis hier nous avons eu écho deux actes signés. Nous venons de recevoir maintenant même le Directeur de cabinet du ministère chargé des affaires maritimes Monsieur Soro Bakary, il a été envoyé par ministère.

Il devait être là depuis 14h pour n’est-ce pas la passation de charge entre le DG Tanoh Kouassi Bertin

Suspendu et le DG par intérim le colonel Yao Kouassi Julien.

Vous devez savoir, que le colonel Tanoh Koffi Bertin à refuser de prendre l’acte de suspension. Sinon,

Depuis hier on lui a signifié l’acte mais il a refusé de prendre cet acte. Et la passation de charge qui devait avoir lieu à 14h a été retardé jusqu’à cette heures.

Voilà tout ce qui à provoquer le soulèvement des agents.

Aujourd’hui, ce n’est pas une histoire de syndicat.

Ce n’est pas, un bord syndicaliste qui est en train de parler de l’avenir des agents.

Nous parlons de l’avenir de chaque agent et de l’administration.

Les gens sont accrochés à leur bords de syndicats et ça, nous a longtemps divisé peut-être

Mais aujourd’hui, il y a un seul point qui doit nous mettre d’accord, c’est l’amélioration de notre condition de vie de travail.

Nous ne savons pas, que le ministre Legré voulait réaliser cela en tant secrétaire d’état, c’était sa volonté.

Aujourd’hui, en tant que ministre plein, il est réjoui et conforté dans sa position de ministre pour atteindre les objectifs que l’état de Côte d’Ivoire lui a confié.

Malheureusement, le colonel Tanoh Koffi Bertin a refusé de venir faire la passation de charges.

Les agents en unanimité ayant pris acte de ce comportement ont décidé de se rendre ici.

En vous rendant à adjin aujourd’hui, vous venez de démontrer que vous êtes approchés à une seule chose. Pas à l’avenir de quelqu’un mais à vous-même votre avenir, à vos conditions de vie qui sont misérables. Et qu’une seule personne entretienne depuis quelques années et enrichit des personnes extérieures à notre administration. Nous ne pouvons pas accepter cela.

Le ministre a envoyé son directeur de cabinet pour nous dire que la passation de charges a été ajournée.

Mais nous avons signifié à Monsieur le cabinet que la passation de charges doit se faire pour le

Respect de l’autorité de l’état et du gouvernement qui a rendu Monsieur Légré ministre plein et

la décision que le ministre a prise.

Nous demandons maintenant à tous les agents des affaires maritimes delà où vous trouvez, il s’agit de votre avenir qui va se jouer dans quelques jours. L’avenir des agents se joue maintenant

ici et maintenant. C’est pour cela que les cadres sont sortis pour faire une déclaration.

Nous ne sommes que des portes paroles de coalition et refusons tout ce qui est manigance, des plans

machiavélique, mesquine, manœuvre nocturne.

Nous ne devons pas accepter que la décision du ministre soit rejetée, c’est une décision ministérielle et elle doit s’appliquer.

Le colonel Tanoh Koffi Bertin est désormais suspendu depuis hier de toute ses fonctions.

je vous remercie.

Alya Bella

