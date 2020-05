La distribution des cache-nez dans le Grand Abidjan aura finalement lieu à partir de la semaine prochaine

C’est l’information donnée par le porte-parole du gouvernement à l’issue du point-presse, faisant suite au conseil des ministres tenu, hier, au palais présidentiel.

La grande distribution c’est finalement à partir de la semaine prochaine et ce à travers les mairies. Au niveau du personnel de santé, le conseil a été informé du payement des primes prévu à cet effet. Au cours dudit conseil, le ministre de la Santé a informé le gouvernement de l’arrivée de 26,5 millions de masques de protection, hier.

A compter du lundi, a-t-il poursuivi, 20 autres millions de masques sont attendus et 2 millions arriveront de manière régulière et périodique, précise le porte-parole du gouvernement Koné Bruno. Le gouvernement a, en outre, décidé du prolongement du couvre-feu eu égard au nombre croissant de malades et de contamination, et des autres mesures prévu à cet effet notamment dans le cadre du confinement du Grand Abidjan qui reste l’épicentre de la pandémie avec 93% des cas confirmés au COVID-19. Il a, par ailleurs, fait savoir que l’essentiel des différents cas à l’intérieur du pays sont tous Abidjan, le seul cas à l’intérieur se porte bien, confirme le porte-parole du gouvernement.

Avec Afriksoir

