La fondation Drogba procède à la distribution de 5000 kits dans tout Abidjan

La Fondation Didier Drogba est sur le terrain pour aider les populations ivoiriennes à faire face à la crise sanitaire du Covid-19.

En effet, la team de Didier Drogba avec à sa tête la nouvelle Directrice executive de la Fondation éponyme Madame Mariam Breka, était dans la matinée de ce Lundi 06 Avril 2020, dans la commune de Treichville-Abidjan.

«La nouvelle qui nous réunit aujourd’hui est grave, très grave. Le Covid19, comme on l’appelle est une maladie qui peut conduire à la mort. Elle a déjà tué des milliers de personnes dans le monde. Et elle est maintenant ici chez nous (…) C’est pour soutenir la stratégie de l’Etat que la Fondation Didier Drogba a pris certaines dispositions et projeté certaines actions en l’occurrence la distribution de 5000 kits alimentaires, dans plusieurs communes d’Abidjan dont Treichville… », a dit Mariam Breka dans son allocution.

Devant les élus et autorités de la commune, la nouvelle Directrice de la Fondation Drogba a pris l’engagement de sensibiliser, conscientiser et d’orienter toutes les couches sociales ivoiriennes à se dresser contre ce fléau. Une détermination pour Didier Drogba lui-même qui a laissé toutes les consignes d’usage afin que cette opération d’entraide, se passe très bien…

Ce sont donc 5000 Kits offerts par la Fondation Didier Drogba pour compléter les 5000 autres de l’Union européenne et Magic System, aux populations défavorisées et en difficulté, pendant ces dures épreuves, dans le District d’Abidjan.

Le coût individuel du kit pour le soutien d’une famille est de 50 euros (soit 32.800 fcfa). Et le contenu du kit est le suivant : sac de riz, bouteille d’huile, sac de sucre, carton de savon et surtout des flacons de 500ml chacun de gel hydro alcoolique. Une solidarité agissante contre le Covid-19 de sorte à déjà, permettre à 5 Milles famille de faire face à la la difficile épreuve sanitaire.

La Fondation Didier Drogba mène cette opération d’envergure avec l’Union Européenne (UE) et la Fondation Magic System. «Cette vision étant partagée également par la Fondation Magic System et l’Union européenne, nous avons naturellement été conduit à mener conjointement cette charte de solidarité en fédérant nos moyens humains, matériels et financiers pour soulager au maximum des personnes », précise Mariam Breka.

Après Treichville, la caravane Didier Drogba va s’ebranler sur d’autres cités. Entre autres : Marcory, Koumassi, Port Bouet, Bingerville… et bien d’autres. Notamment dans les localités de l’intérieur du pays.

