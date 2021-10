La Joie et le sourire de Archange après une prise en charge par la Fondation children of Africa

La nouvelle de l’ épanouissement de l’enfant Archange fait la joie de plus d’un ce mercredi 27 octobre 2021.

Pris en charge par la Fondation children of Africa le petit Archange connaît une seconde vie et semble épanouie.

Les procédures judiciaires suivent leur cours et le suivi psychologique continu.

Infiniment Merci à tous nos différents partenaires qui ne lesinent pas sur les moyens pour nous aider.

Merci particulier pour ce cas à Madame la 1ere dame Dominique Ouattara , à Hôpital Mère-Enfant de Bingerville et la Case des Enfants au nom de toute l’administration de Police Secours et ses membres.



Merci à tous pour la mobilisation , au membre qui a dénoncé le cas , ainsi qu’à la la Police Nationale – Côte d’Ivoire pour sa promptitude.

