La mairie de Bouaké sollicite l’appui du gouvernement pour freiner la propagation du covid-19

Le maire de Bouaké (centre), Nicolas Djibo a lancé le 17 juin 2020, au cours du point de presse quotidien, un appel pour bénéficier d’un appui complémentaire des pouvoirs publics afin d’accentuer la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans sa commune.

« Pour pouvoir lutter de manière efficace contre la Covid-19, il nous faut un appui complémentaire des pouvoirs publics et des autorités », a plaidé Nicolas Djibo. Le maire a précisé que les besoins concernent la disponibilité des masques et les filets sociaux pour soulager les populations vulnérables.

Les actions initiées par la mairie de Bouaké pour lutter contre la Covid-19 ont porté sur la sensibilisation, l’interdiction des « grins, lieux de retrouvailles et de consommation de thé », les contrôles dans les sept corridors d’accès à la ville, le suivi de l’application des mesures restrictives du Conseil national de sécurité (CNS) et la distribution de vivres et non vivres.

La ville de Bouaké enregistre actuellement 23 cas confirmés dont cinq personnes guéries.

CICG

Comments

comments