la mère de Abdul Razak confesse: ”j’ai été abandonné par mon fils footballeur”

Entre le footballeur international Burkinabé, Abdul Razak et sa famille, c’est la déchirure. Depuis des années, le joueur professionnel aurait rompu tout lien avec sa famille. Il aurait même abandonné sa mère malade.

Le footballeur professionnel burkinabè, Abdul Razak est au centre de vives spéculations depuis quelque temps sur la Toile.

L’international Burkinabè évoluant en Turquie aurait coupé tout lien avec sa famille, (sa mère, ses frères et sœurs et autres) ce depuis un certain temps.

Dans une récente vidéo, la mère du joueur, désespérée, en larmes, dit avoir été abandonnée par son fils, footballeur professionnel: «Où je suis là, je ne dors pas la nuit à cause de ce seul enfant. J’ai trop souffert avec cet enfant. Le jour j’ai mis Razack au monde, on m’a déchirée (…) mais aujourd’hui là, voici cet enfant, et puis voici comment je souffre, je dois partout… Je lui demande pardon … Parlez à mon fils … De la façon dont Aicha (sœur de Razak) aime son papa et puis sa maman là, que Razack m’aime comme ça. Je suis sa mère, c’est moi qui ai porté Razack dans mon ventre pendant 9 mois », explique la génitrice du joueur.

La maman qui a été récemment présentée sur les réseaux sociaux par Le Général Makosso, serait atteinte d’un AVC, comme le souligne le frère du joueur : «Razack ne fait rien avec sa propre maman, jusqu’à AVC a failli tuer la vieille. Il ne parle plus avec personne dans la famille. Il est en contact qu’avec les parents de sa femme Aicha … », a laissé entendre le frère de frère du joueur.

Enzo Dia

