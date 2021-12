La première Dame offre un sublime arbre de noël à la fondation Children Of Africa

Les portes du Palais Présidentiel situé dans la commune du Plateau, se sont ouvertes, le mercredi 22 décembre 2021, à deux mille (2.000) enfants, dans le cadre de l’Arbre de Noël de la Fondation Children Of Africa.

En effet, Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa, a perpétré, encore une fois cette année, la tradition et la magie de Noël.

Ce sont deux mille (2.000) enfants, âgés de 03 à 09 ans, venus de l’ensemble des communes du District Autonome d’Abidjan, de 13 Associations et ONG, de la Case des Enfants, de la Présidence, des Ministères, du Groupe Scolaire d’Excellence de la Fondation Children Of Africa et de bien d’autres structures qui ont été invités à l’occasion de cet Arbre de Noël.



Les Arbres éclatés à travers tout le pays vont permettre également à 13.000 enfants de célébrer la fête de Noël. Ce sont au total 15.000 enfants à travers tout le pays qui seront cadeautés gracieusement par Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa.

La cérémonie qui s’est déroulée dans les jardins du Palais Présidentiel a enregistré la présence de Madame Nassénéba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Madame Raymonde Goudou Coffie, Ministre-Gouverneur du District des Lacs et de bien d’autres personnalités.

Pour l’occasion, le jardin du Palais Présidentiel décoré aux couleurs de Noël, a été transformé en parc d’attraction géant pour les tout-petits. Des chanteaux gonflables, des prestations de clowns, des jeux et des prestations des artistes en vogue en ce moment ont permis aux enfants de passer une excellente fête sous le regard vigilant de leurs parents.

Cette année, les enfants de la commune d’Adzopé ont été les invités d’honneur de l’Arbre de Noël de la Fondation Children Of Africa. Ci-dessous l’intégralité du discours de la première Dame, Dominique Ouattara .

Chers Enfants,

Je suis particulièrement heureuse de m’adresser à vous cet après-midi, en mon nom propre et au nom de votre papa, le Président Alassane Ouattara, qui me charge de tous vous embrasser bien affectueusement.

C’est toujours une joie pour moi de vous retrouver dans ce magnifique cadre des jardins de la Présidence, à l’occasion du traditionnel Arbre de Noël de la Fondation Children Of Africa.

Avant tout propos je voudrais adresser mes chaleureuses salutations à toutes les personnalités et aux membres des associations présentes parmi nous ainsi qu’aux parents venus accompagner leurs enfants.

Merci à tous d’être parmi nous, cela nous fait grand plaisir.

Chers invités,

Noël est un moment de joie pour les enfants. Aussi, chaque enfant, quel que soit le milieu social dont il est issu, devrait vivre des moments de bonheur pendant les fêtes de Noël.

C’est pourquoi, la Fondation Children Of Africa, a toujours mis un point d’honneur à aplanir les inégalités sociales en permettant à un maximum d’enfants de passer la fête de Noel dans la joie.

Le Palais Présidentiel se transforme en un parc de jeux géant aux couleurs de noël et accueil des enfants venus de tous horizons.

Ils vivent ainsi une merveilleuse journée, avec de belles attractions ; des jeux ; les clowns de la compagnie Boule de gomme ; des prestations de leurs artistes préférés et de magnifiques cadeaux reçus des mains du père Noël.

Mes chers enfants,

Depuis l’année dernière, vous êtes 2000, âgés de 3 à 9 ans à prendre part à l’arbre de Noël ici au Palais Présidentiel, un peu moins que les années précédentes où vous étiez au nombre de 3000 à cause des mesures barrières dues au coronavirus qui sévit encore.

Malgré cette situation particulière, vous avez eu droit à toutes les attractions habituelles, pour rester conforme à notre tradition vielle de plus de 20 ans, de vous offrir chaque année de merveilleux arbres de Noël.

J’espère que vous profitez de cette journée de rêve pour sympathiser avec d’autres enfants car, en plus d’être la fête du partage, Noel est véritablement la fête de l’amitié et de l’amour.

C’est pourquoi, vous avez été sélectionnées parmi des associations et des organisations diverses à savoir :

Le Villages SOS d’Abobo ;

L’association Dignité et Droits pour les enfants en Côte d’Ivoire.

L’ONG SIGUIDIYA ;

L’ONG WOULEYKOUMA ;

L’ONG LA RONDE SOLIDAIRE ;

L’ONG KID’S DETENTE ;

Les enfants de la Cathédrale St Paul ;

Les filleules de la mosquée de la riviera ;

Les enfants de la Présidence ;

Les enfants des Ministères et des Ambassades ;

Les enfants des partenaires ;

Les enfants de nos amis de la presse ;

Les enfants de la Case des Enfants ;

Et les meilleurs élèves du Groupe Scolaire d’Excellence Children of Africa d’Abobo.

De plus, je vous demande d’applaudir bien fort les enfants de la commune d’Adzopé, qui sont, cette année les invités d’honneur de l’Arbre de Noël de la Fondation.

Merci d’être à nos Côtés cet après Midi.

Nous recevons également les grands gagnants du concours de dessin organisé en partenariat avec Radio Nostalgie et dont le thème était « Dessine un Père Noël et ses cadeaux ».

Nous avons eu droit à de beaux dessins et je voudrais féliciter tous les participants.

Bravo mes chères enfants.

Chers enfants,

Cette année encore, nos partenaires « la vache qui rit » et « le Conseil Café- Cacao » ont mis des stands de goûter et de boisson à votre disposition et vous servent de succulents gouters je vous demande de les applaudir bien fort.

Pour les enfants n’ayant pas pu être présents aujourd’hui et pour ceux de l’intérieur du Pays, nous avons comme chaque année, préparé des arbres de Noël éclatés.

Ainsi 13 000 enfants vivant dans toutes les régions de Côte d’Ivoire, recevront également un cadeau autour d’un bel arbre de Noel.

Au total, cette année ce sont à nouveau 15 000 enfants de tout le Pays qui recevront des cadeaux de Noël de la Fondation Children of Africa et j’en suis très heureuse.

Chers invités,

Nous avons pu réaliser cette action sociale pour le bonheur de nos enfants, grâce aux contributions de nos généreux donateurs, et à la forte implication des précieux bénévoles de la Fondation.

Je voudrais les en remercier bien sincèrement.

Enfin, je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux noël 2021.

Bonne fin d’après-midi.

Je vous remercie.

Voici quelques images de la grande cérémonie du jour.

Sapel

