La présence de Yodé et Siro comme seul artiste au obsèques de Wattao enflamme la toile !

Le Colonel-major Issiaka Ouattara dit Wattao a été inhumé, vendredi, au sein de sa résidence privée, à Doropo, dans la stricte intimité familiale. Mais avant cela, il y’a la levée de corps à Abidjan (Ivosep) et une veillée à la place de la mairie de Doropo devant près d’un millier de personnes. Et seuls les artistes Yodé et Siro auraient été aperçus aux obsèques de celui qui était plus qu’un parrain pour les artistes et acteurs du monde du showbiz de Côte d’Ivoire.

En effet, durant le déroulement de ces différentes phases des obsèques, l’on aurait selon une rumeur qui fait grand bruit sur la toile, aperçu l’ombre d’aucun artiste. De nombreuses personnes sont à cet effet offusquées et révoltés du fait aucun n’artiste n’aurait pris part aux obsèques du Commandant Issiaka Ouattara dit Wattao, pourtant très généreux avec ces derniers. De ce fait, l’absence de ces derniers est mal perçue et interprétée malgré tout.

Cependant, bien que les obsèques se soient déroulées dans l’intimité familiale comme annoncé, Siro et son binôme Yodé ont néanmoins été aperçus lors de la levée de corps à Ivosep comme vous pouvez le voir sur ces images.

Abidjanshow.

