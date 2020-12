La promotion de l’emploi des jeunes: une préocupation du gouvernement ivoirien

Le gouvernement ivoirien réaffirme son engagement à adresser le problème de l’insertion des jeunes.

Le gouvernement ivoirien a réaffirmé le 1er décembre 2020 à la Primature à Abidjan, son engagement à adresser le problème de l’insertion des jeunes. C’était dans le cadre d’une réunion interministérielle, relative au recrutement de fonctionnaires et agents de l’Etat et à l’insertion des jeunes diplômés.

La réunion était présidée par le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO, en présence des ministres impliqués dans la formation et l’insertion des jeunes dans le tissu économique.

Selon le Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, l’insertion des jeunes est une préoccupation majeure du gouvernement. Les jeunes en âge de travailler représentent une population de dix millions. La fonction publique ne pouvant à elle seule absorber ce grand nombre. Chaque année, ce sont près de 300 000 jeunes qui passent les concours de la Fonction publique pour 10 000 places.

Il y a donc nécessité de renforcer la stratégie en la matière pour permettre à un grand nombre de jeunes de bénéficier de stages, d’opportunités d’apprentissage, de financements de projets et d’emploi.

