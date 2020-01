« L’accompagnement de l’État vous engage à plus de professionnalisme » (Ouattara à la presse ivoirienne)

Note d’information N° 1596 du 30 Janvier 2020

Le Chef de l’Etat a présenté ses vœux de Nouvel An à la Presse et aux

Médias

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présenté, ce jeudi 30

janvier 2020, au Palais de la Présidence de la République, ses vœux de Nouvel An à

la Presse et aux Médias, exerçant en Côte d’Ivoire.

Intervenant à cette occasion, le Chef de l’Etat a souhaité aux acteurs de la Presse et

des Médias, une excellente année 2020, de santé, de bonheur, d’épanouissement

personnel, mais également de paix pour notre pays. Il a émis le vœu de voir au

cours de cette année, la paix et la cohésion sociale, socle de notre développement et

base de la démocratie, se consolider et se renforcer davantage.

Dans ce cadre, il a rappelé la mission des acteurs de la Presse et des Médias qui est

d’éclairer les Ivoiriennes et les Ivoiriennes mais aussi les populations vivant en Côte

d’Ivoire, d’autant que l’information régule la société et permet de savoir, de

comprendre et d’agir pour prendre des décisions. C’est pourquoi il a fait remarquer

que les Professionnels de ce secteur d’activité doivent faire preuve de rigueur et de

professionnalisme, tout en luttant contre les « fake news », les fausses informations

et les rumeurs.

Le Président Alassane OUATTARA a souligné que cette exigence sera encore plus

accrue en 2020 qui est une année électorale. A cet égard, il a invité les acteurs de la

Presse et des Médias à prendre leurs responsabilités dans la conduite de ce

processus, afin de renforcer la démocratie.

Le Chef de l’Etat s’est engagé, comme il l’a fait les années antérieures, à continuer

d’accompagner le secteur de la Presse et les Médias dans son évolution, en jetant un

regard bienveillant sur certaines propositions de solutions, notamment pour ce qui

est de la nécessité pour l’Etat d’accroitre son soutien à travers l’augmentation des

montants alloués à l’aide publique à la Presse ainsi que l’élargissement du périmètre

d’intervention de cette aide. Dans ce cadre, il a rappelé les efforts faits par le

Gouvernement au cours de l’année écoulée à hauteur de 3,4 milliards de F CFA, en

direction de la Presse et des Médias, en termes d’aides distribuées aux entreprises de

Presse, de fonds de garantie disponible au FSDP et d’exonération sur les intrants

papiers et diverses taxes et TVA.

Le Président de la République a, par ailleurs, souligné qu’en une décennie, le métier

de la Presse et des Médias a connu de réelles transformations en passant du modèle

traditionnel de Presse à un développement prodigieux de nouveaux supports et

canaux de communication. Dans ces conditions, le secteur, selon lui, pour être

efficace, doit nécessairement s’adapter.

En tout état de cause, la Presse, a-t-il affirmé, demeure pour lui une priorité. Dans ce

sens, un nouveau décret sera pris dans les prochaines semaines qui élargira les

missions de l’Organe de soutien aux Médias et va étendre son champ d’action à

d’autres, notamment les nouveaux Médias et l’audiovisuel.

Après avoir salué l’avènement de la TNT (Télévision Numérique Terrestre), le Chef de

l’Etat a dit pouvoir compter sur les Professionnels de la Communication pour

continuer d’améliorer la qualité de leurs productions et analyses qui, somme toute, a

connu ces dernières années, une nette évolution.

S’agissant de la compétitivité des entreprises de Presse, il a invité celles–ci à explorer

d’autres voies, notamment structurantes, qui auront un impact durable sur le modèle

de financement des Médias dont la ressource principale demeure la publicité.

Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a réaffirmé sa foi en la capacité des

entreprises de Presse à s’adapter et en leur engagement à être au service des

concitoyens, en jouant leur partition dans la consolidation de la paix, le renforcement

de la cohésion sociale et le développement de notre pays.

Avant le Chef de l’Etat, le Ministre de la Communication et des Médias, M. Sidi

TOURE, le Président du Conseil Exécutif de l’Union Nationale des Journalistes de Côte

d’Ivoire (UNJCI), Jean Claude COULIBLALY et le Président du Groupement des

Entreprises de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI), Patrice YAO, ont, au nom de

l’ensemble des acteurs et professionnels du secteur, présenté leurs vœux de santé,

de bonheur et de prospérité au Président de la République et à la Première Dame,

Mme Dominique OUATTARA.

Les Présidents de l’UNJCI et du GEPCI ont profité de cette rencontre pour présenter

l’état des lieux du secteur, faire des doléances et quelques propositions dans le sens

de la survie, de la sauvegarde et de l’évolution de leur corporation.

La cérémonie a pris fin par un cocktail offert par le Président de la République à ses

invités dans les jardins du Palais de la Présidence de la République.

Mesdames, Messieurs ;

Chers Amis de la Presse,

Je suis heureux de vous retrouver, cette année encore, à l’occasion de

cette cérémonie d’échanges de vœux qui est également un moment

privilégié d’échanges avec les acteurs du secteur de la Presse et des

Médias.

Je voudrais vous remercier très sincèrement pour les vœux que vous

avez bien voulu, à travers vos Représentants, m’adresser, ainsi qu’à mon

épouse, aux membres de ma famille et à mes collaborateurs.

En retour, je souhaite à chacune et à chacun de vous, à vos familles et à

vos collaborateurs, une excellente année 2020 !

Que 2020 soit pour vous, une année de santé, de bonheur et

d’épanouissement, et pour notre pays, une année de paix.

Chers Amis des Médias,

Comme les années précédentes, il nous faudra, tout au long de cette

année, continuer de consolider la paix et renforcer la cohésion sociale

dans notre pays ; c’est le socle de notre développement et la base de la

consolidation de notre démocratie.

Votre mission en tant que femmes et hommes des Médias est de

contribuer à éclairer nos compatriotes, parce que l’information régule la

société ; elle permet de savoir, de comprendre, d’agir et de prendre des

décisions.

Pour ce faire, vous devez toujours faire preuve de rigueur et de

professionnalisme, lutter contre les fausses informations et les rumeurs,

qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits

de diffusion de l’information.

Cette exigence sera encore plus accrue car l’année 2020 est une année

électorale. Je souhaite que les Médias prennent leur part de

responsabilité dans la conduite du processus, afin de renforcer notre

démocratie.

Mesdames, Messieurs,

Vos Représentants viennent de présenter la situation des Médias dans

notre pays, notamment le volet social de la profession de journaliste et

la situation des entreprises de presse.

J’ai pris bonne note de vos propositions de solutions, à savoir, la

nécessité pour l’Etat d’accroître son soutien au secteur à travers :

•une augmentation des montants alloués à l’aide publique à la Presse ;

•un élargissement du périmètre d’intervention de l’aide publique aux

Médias.

Il est vrai qu’en une décennie, votre métier a connu de réelles

transformations, en passant du modèle de Presse traditionnelle à un

développement prodigieux de nouveaux supports et canaux de

communication. Dans ces conditions, l’aide publique, pour être efficace,

doit nécessairement s’adapter. Dans ce cadre, un nouveau décret sera

adopté au cours des prochaines semaines. Il élargira les missions de

l’Organe de soutien aux Médias et étendra son champ d’action à d’autres

Médias, notamment les nouveaux Médias et l’audiovisuel.

Je voudrais, à cet égard, saluer l’arrivée dans notre espace audiovisuel,

de nouvelles chaînes de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Le

Gouvernement met tout en œuvre pour garantir leur plein

développement, grâce notamment à une couverture totale du territoire

national, par le réseau de diffusion numérique au cours de l’année 2020.

Cette couverture, qui a débuté en février 2019, permet aujourd’hui à

60% de la population ivoirienne d’être en capacité de recevoir la TNT.

Afin de faciliter l’insertion de ces nouvelles chaînes, la Société Ivoirienne

de Télédiffusion a décidé de consentir une réduction substantielle sur les

droits de diffusion au cours de l’année 2020.

En ce qui concerne l’augmentation du volume de l’aide publique aux

Médias, je voudrais souligner que celle-ci a connu une hausse de 23%

en 2019 (de 1 025 983 504 FCFA contre 788 millions de F CFA en 2018).

En 2018, l’aide était également en nette croissance par rapport à 2017 ;

c’est dire que le Gouvernement est inscrit dans une dynamique de

croissance. Cependant, en complément du dispositif d’aide publique qui

existe déjà, j’ai demandé au Gouvernement de me faire des propositions

pour un abonnement groupé de certaines Institutions et Administrations

à vos journaux ainsi qu’une répartition diversifiée et équilibrée de la

publicité institutionnelle.

Nous poursuivrons également nos efforts en ce qui concerne la

récurrente problématique de la distribution des journaux.

Mesdames et Messieurs,

Comme toute dépense publique, l’aide à la Presse, a une exigence

d’efficacité.

L’accompagnement de l’Etat vous engage à encore plus de

professionnalisme, au respect des règles d’éthique et de déontologie.

Cependant, la vraie réponse au problème des Médias ne peut résider

dans une aide publique continuellement croissante ; il est donc

nécessaire d’explorer d’autres voies, plus structurantes, qui auront un

impact durable sur le modèle de financement des Médias, dont la

ressource principale demeure la publicité.

J’ai donc demandé au Gouvernement de mieux structurer ce secteur afin

de le rendre viable. Un projet de loi sur la Communication publicitaire est

en cours d’adoption par le Parlement et permettra de mieux encadrer

cette profession et lui permettre de jouer pleinement son rôle.

Un autre facteur déterminant pour une juste viabilité de vos entreprises

est la qualité du produit de presse.

Cette recherche de qualité, pour une plus grande satisfaction de vos

clients, doit être au cœur des décisions stratégiques de vos entreprises.

Mesdames, Messieurs,

J’ai foi en votre capacité à trouver des réponses justes et efficaces aux

difficultés liées à votre secteur.

J’ai foi également en votre engagement à être au service de nos

concitoyens, en jouant votre partition dans la consolidation de la paix, le

renforcement de la cohésion sociale et le développement de notre pays.

C’est sur cette note d’espoir que je voudrais clore mon propos en vous

réitérant mes vœux de bonne et heureuse année 2020.

Je vous remercie.

connectionivoirienne.net

Comments

comments