L’acteur Kevin Spacey inculpé d’agressions sexuelles contre trois hommes au Royaume-Uni

L’acteur américain Kevin Spacey a été inculpé de quatre agressions sexuelles contre trois hommes au Royaume-Uni, a annoncé le Crown Prosecution Service (CPS), jeudi 26 mai. Par cette procédure, équivalente à la mise en examen en France, le parquet britannique autorise ainsi des poursuites pénales contre l’ancienne star de la série House of Cards.

« Il a également été accusé d’avoir poussé une personne à participer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement », a déclaré Rosemary Ainslie, cheffe de la division spéciale des crimes du CPS dans un communiqué. Elle a également précisé que ces accusations faisaient « suite à un examen des preuves recueillies par la police métropolitaine dans son enquête ».

Les faits reprochés couvrent une période allant de mars 2005 à avril 2013. Deux inculpations visent des agressions sexuelles qui auraient été commises en mars 2005 à Londres sur un même plaignant. Une autre agression sexuelle aurait eu lieu en août 2008 sur un deuxième plaignant.

Enfin, Kevin Spacey est inculpé d’une quatrième agression sexuelle sur un troisième plaignant en avril 2013 dans le Gloucestershire (sud-ouest de l’Angleterre).

Plaintes liées à l’époque où il dirigeait le théâtre Old Vic

La police de Londres avait ouvert une enquête après avoir reçu des plaintes d’agressions sexuelles contre l’acteur, dont certaines auraient été commises dans le quartier de Lambeth, à Londres, où se situe le théâtre Old Vic, dont Kevin Spacey fut directeur artistique entre 2004 et 2015.

A la suite des premières accusations, en 2017, celui qui a été récompensé à deux reprises aux Oscars pour ses rôles dans Usual Suspects (1995) et American Beauty (1999) – où il excellait dans le maniement d’une subtile ambiguïté – avait été débarqué par Netflix de House of Cards, dont il tenait le premier rôle. L’acteur a également été effacé du dernier film de Ridley Scott, Tout l’argent du monde ; les scènes dans lesquelles il jouait ont été tournées à nouveau in extremis par Christopher Plummer. Dans la sixième et dernière saison de House of Cards, sortie en novembre 2018, son personnage, Frank Underwood, avait disparu.

