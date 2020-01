L’ancienne résidence du feu Félix Houphouët-Boigny deviendra la Résidence présidentielle officielle de la Côte d’Ivoire

La première résidence officielle du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny qui se trouve face au quartier du Plateau, sur la Corniche de Cocody, deviendra à partir de 2020, la Résidence présidentielle officielle de Côte d’Ivoire.

Destinée au départ pour abrité le palais des hôtes de Côte d’Ivoire, la résidence sera désormais la nouvelle résidence des présidents ivoirien.

«Au départ c’était un projet qui était élaboré pour recevoir les invités du gouvernement. La Côte d’Ivoire a voulu se doter d’un palais noble pour recevoir ses illustres hôtes, car ceux-ci jusque-là étaient logés à Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, avec des coûts à la charge du gouvernement.

« La demeure a évolué depuis l’été dernier et va bientôt devenir la Résidence du Président de Côte d’Ivoire », a confié à Côte d’Ivoire News l’un des responsables du chantier de réfection de cette résidence.

Bâtie sur une surface de 13500 m2, la résidence présidentielle dont les travaux ont débutés en 2018 est organisée en trois zones, à savoir un bâtiment R+1 qui abrite la partie réception au rez-de-chaussée, du grand hall, des vestibules, des salons, des salles à manger. Elle comporte également une importante zone de services à savoir la cuisine, les chambres des gardes, les vestiaires et chambres du personnel.

Au niveau du premier étage qui est à usage privé et familial, on y trouve un grand salon, une salle à manger, des chambres ainsi que des bureaux.

Ensuite la zone du parvis qui comprend un jardins, une piscine, une terrasse végétalisée, des parkings extérieurs et intérieurs et la grille d’apparat.

Pour finir, la pièce principale de l’ouvrage la Tour. Le bâtiment de cinq étages a été réaménagé et restauré pour répondre aux normes d’une résidence présidentielle. Elle est composée de penthouse, des bureaux, des chambres, de salles de réceptions.

Selon PFO Africa qui a la charge du projet, les travaux de la résidence sont en voie de finition et sont prévus de s’achever en juillet 2020.

« Aujourd’hui jusqu’à fin janvier début février, on termine les réseaux techniques, ensuite on ferme le bâtiment, et on commence à l’intérieur les corps d’état de finition qui vont démarrer d’ici mi-février à Avril et à partir de mi-avril on va commencer à préparer les opérations de réception, faire les contrôles, les essais pour la livraison du bâtiment d’ici juin ou juillet 2020. Il restera encore des aménagements, mais cela se fera du goût des occupants », affirme-t-il.

Concernant le coût de réalisation de l’ouvrage, PFO Africa n’a pas voulu se prononcer sur cette question.

Pour rappel, la résidence du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny qui deviendra la future Résidence présidentielle officielle de Côte d’Ivoire a abrité l’ancien président de l’Assemblée nationale et président de la république, Henri Konan Bédié de même que Pascal Affi N’Guessan, ancien Premier ministre. Ce bâtiment est tombée en décrépitude du fait des dégâts dû à la décennie de crise qu’a connu le pays.

