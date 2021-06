le caveau funéraire de Feue Irié Lou Colette pris en otage au moment de l’inhumation

Selon des sources familiales, un SENOUFO et un YACOUBA, équipés de rameaux de palmier, ont pris en otage le caveau funéraire de Feue Irié Lou Colette, au moment de l’inhumation.

Les Alliés expliquent leur blocus au prétexte que la famille éplorée ne les a pas informés, avant la mise en terre de leur défunte Alliée.

La Famille de notre Regrettée Irié Lou Colette, versée dans le sens profond des ALLIANCES INTERETHNIQUES, a demandé pardon aux Alliés Yacouba et Senoufo, en payant l’AMENDE SYMBOLIQUE requise à cet effet et imposée par ces derniers.

Par la suite, les 2 Alliés ont accepté de lever leur blocus en enlevant les rameaux de palmiers qu’ils avaient placés à l’entrée du caveau.

C’est après la résolution de ce préalable d’alliance interethnique que notre Maman Irié Lou Colette a été inhumée.

La richesse de la Côte d’Ivoire, c’est aussi ça.

buzztube

Comments

comments