Le maire Cissé Bakongo désormais baptisé ” doto Bridji Jean Marc” par les populations du lôh djiboua

Suite à sa forte implication dans l’organisation des obsèques de feue Maman Lébé Atéhon Jeannette épouse Sérikpa, génitrice de son collaborateur Sérikpa Zokou André, cinquième Adjoint au maire, le Ministre-Maire Cissé Ibrahima Bacongo, entouré de ses collaborateurs, a reçu en audience le mercredi 4 mai 2022, dans la salle des mariages de la mairie, une importante délégation de cadres, de chefs cantons et de villages, de femmes et de jeunes de la région du Lôh Djiboua, venue lui témoigner sa gratitude.

Cette rencontre a débuté par une musique du terroir Dida, harmonieusement exécutée par le chansonnier Kombébé et dédiée au Maire Cissé Ibrahima Bacongo. Cette envolée lyrique et laudative n’a pas manqué d’arracher quelques pas de danse aux nombreuses populations présentes.

C’est d’ailleurs au nom de celles-ci que le Préfet hors grade Ouassalou Gnépa, leur porte-parole, a donné les nouvelles de cette visite. Selon lui, ils sont là pour remercier le Maire Cissé Ibrahima Bacongo qui a pleuré avec eux et lui témoigner leur reconnaissance pour son humanisme sans limite lors des obsèques de Maman Sérikpa : «Le peuple Dida vous découvre et scelle une union sacrée avec vous, et à travers vous, avec la grande famille Cissé à Mankono».

A ces paroles fortes de sens, le porte-parole des chefs, Doto Dago Innocent a, au nom de ses pairs et du peuple du Lôh Djiboua, baptisé le premier magistrat de la Commune de Koumassi du nom de Doto Bridji Dago Jean Marc. Nom qui signifie en langue Dida le chemin à suivre, le catalyseur.

Et pour joindre l’acte à la parole, le peuple Dida a offert au Maire Cissé Bacongo, un bélier, symbole de courage, de bravoure et de sécurité, un pagne Kita qui exprime l’autorité et un pagne hollandais pour essuyer la cendre au sens de la tradition.

Agréablement surpris par cette mobilisation d’une originalité atypique, le Maire Cissé Ibrahima Bacongo, par la voix du premier Adjoint, Monsieur Balley Narcisse Toussaint, a exprimé ses remerciements au peuple Dida pour sa chaleur communicative et les présents. En outre, il a dit avoir pris bonne note de leurs doléances.

Par ailleurs, une photo de famille a mis fin à cette belle rencontre

