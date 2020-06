Le message de Guillaume Soro aux ivoiriens « Accomplissons avec persévérance nos valeurs dans notre vie quotidienne »

Dans son message ce vendredi 26 juin 2020, Guillaume Soro, invite les Ivoiriens à accomplir avec persévérance les valeurs dans notre vie quotidienne.

Musulmans, Musulmanes,

Chers Frères et Sœurs,

Chers Amis de l’Islam,

La sourate Al Kahf, en son verset 23, nous prévient :

« Et ne dis jamais, à propos d’une chose : « Je la ferai sûrement demain ».

Que veut nous apprendre ainsi le Maître Absolu du Temps, Dieu le Tout-Puissant ? Que nous ne sommes maîtres, ni du passé qui n’est plus, ni du futur qui n’est pas encore. Par conséquent, ne vivons pas nos vies en remettant à plus tard la pratique de nos valeurs les plus fondamentales. La bonté, la justice, la vérité, la solidarité, la fraternité, le courage, ne doivent pas être provisoirement suspendus. Habitons pleinement le présent de nos vies et accomplissons sans cesse notre idéal.

Pour le pauvre, l’orphelin, le malade, l’innocent, l’enfant, la veuve, le sinistré, nous ne pouvons pas remettre à demain nos devoirs. Car qui remet souvent à demain ce qu’il peut faire dès aujourd’hui trouvera souvent malheur en chemin.

Profonde leçon de choses, que nous devons méditer en nous demandant : est-ce que j’habite réellement le présent de ma vie ? Est-ce que j’accomplis chaque jour le meilleur de moi-même ? Est-ce que j’ai compris que la chance que Dieu m’accorde, c’est de mieux penser, mieux dire, mieux agir pour moi-même et avec les autres, dès maintenant ?

Oui, chers frères et sœurs, ne nous enfermons pas dans une nostalgie stérile du passé, ni dans une fuite en avant vers un avenir bricolé. Accomplissons avec persévérance nos valeurs dans notre vie quotidienne.

Et Dieu Lui-même, qui est Amour, reconnaîtra les siens.

Bon vendredi de prières et de purifications, Chers Frères et Sœurs !

