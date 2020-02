Le Ministre Adama Coulibaly « met en mission les jeunes » pour la victoire du RHDP à Dimbokro

Deux semaines après ladite formation sur la « parfaite connaissance du processus électoral et la maitrise de sa plateforme de gestion » à l’endroit des militants de base du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le ministre Adama Coulibaly, co-Coordonnateur régional du parti au pouvoir dans la région du N’Zi, s’est rendu ce samedi 22 février 2020 à l’institut “Famah’’ de Dimbokro, pour échanger avec les jeunes sur l’impact de ces modules.

« Nous nous préparons à aller aux élections en octobre 2020. Nous avons l’impression qu’octobre est loin. Mais nous sommes à quelques jours du mois de mars. Les choses vont très vite. Nous devons donc mettre en place un système de suivi, de monitoring pour nous assurer effectivement que nos équipes se préparent sur le terrain et que s’il y a des écueils, nous puissions, en tant que premiers responsables, les aider à les solutionner. », a averti le ministre Adama Coulibaly. «C’est pour cela que deux semaines après la formation, nous sommes venus échanger avec les relais qui ont reçu la formation pour savoir ce qui a été fait. Est-ce que les inscriptions de nos militants ont été effectives ? Est-ce qu’ils ont été effectivement sensibilisés sur les différents enjeux ? Est-ce que les équipes ont été mises en place ? », a-t-il justifié intervenant au nom de la ministre Ly Ramata et du secrétaire d’Etat N’Guessan Koffi Lataille, ses collègues Coordonnateurs dans la région du N’Zi, empêchés pour des raisons d’agenda.

Accompagné pour l’occasion de N’Zi Assamoi Désiré et Koffi Eugène, Coordonnateurs régionaux associés du RHDP dans ladite région, il a également exhorté les équipes à renforcer davantage leur présence sur le terrain.

« Nous sommes dans une dynamique qui ne fait que progresser. Nous devons continuer de progresser ensemble. Il ne faudrait pas que pendant que certains avancent, d’autres tirent la ficelle en arrière », a indiqué le Coordonnateur RHDP du N’Zi et cadre de Dimbokro, Adama Coulibaly, ajoutant que la plateforme de gestion du processus électoral mise en place par le RHDP comporte des clés d’accès qui permettent au parti d’être informé de toutes les actions menées par les équipes sur le terrain.

Il a enfin saisi l’occasion pour assurer que ses collègues et lui seront « régulièrement » aux côtés de ces équipes pour les écouter et apporter les réponses à leurs difficultés. Les responsables des jeunes de Dimbokro ont expliqué au Coordonnateur régional du RHDP qu’en deux semaines, plus de 2000 personnes ont été enrôlées dans leurs fichiers en vue de leur inscription sur la liste électorale.

« Nous avons besoin de faire du corps à corps, sensibiliser, appliquer l’opération “araignée’’, c’est-à-dire que chacun doit approcher au minimum 5 personnes pour les inciter à aller s’inscrire sur la liste électorale, de sorte que ces 5 personnes soient elles-mêmes des relais et ainsi de suite. Nous l’avons appris pendant la formation », ont-ils notamment expliqué, tout en mettant en exergue l’importance du travail à abattre par les bases du parti.

L’un des enjeux de ce travail d’équipe réside dans le fait que dans le N’Zi, 58 111 nouveaux majeurs dont 14 233 à Dimbokro sont à sensibiliser dans le but d’avoir leurs cartes nationales d’identité (CNI) pour s’inscrire sur la liste électorale pour la cause du RHDP.

Soulignons en outre que dans la même région, à Bocanda et Kouassikouassikro, les nouveaux majeurs sont respectivement au nombre de 38 553 et 5 325.

