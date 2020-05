Le Ministre Anne Ouloto effectue une visite sur des sites inondables à Cocody en prélude à la saison des pluies

La Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, accompagnée de son Cabinet et des responsables de l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD), a entrepris ce jeudi, 14 mai, une visite des chantiers d’ouvrages de régulation et de drainage des eaux de pluies dans la commune de Cocody.

Cette visite qui intervient à l’approche des pluies, avait pour but, d’une part, de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et d’autre part, de s’assurer de la capacité de ces ouvrages à permettre d’éviter les inondations cette année.

Le barrage écrêteur de crue de Génie 2000 et son ouvrage aval, les travaux d’élargissement du canal de la rue Ministre, le canal du quartier « Allabra », le chéneau du quartier Riviera Golf, qui fait l’objet de curage en amont et en aval, ont été passés en revue par l’autorité en charge de l’Assainissement et de la Salubrité en Côte d’Ivoire.

« L’objectif du Gouvernement, est de faire en sorte que nous n’ayons pas des situations dramatiques, en raison de cette saison des pluies qui s’annonce. Le gouvernement continue de travailler pour une meilleure maîtrise du drainage des eaux de pluies dans le cadre de la lutte contre les inondations. », a rappelé la Ministre.

Elle a également saisi l’occasion pour lancer un appel pressant aux populations installées dans les zones à risques (flancs de collines et « thalwegs »), afin que celles-ci contribuent à la lutte contre les inondations, avec pour conséquences les dégâts et pertes en vies humaines.

