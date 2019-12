Le ministre Eugène Aka Aouélé a remis au Professeur Lazare Poamé, le trophée et le diplôme de mérite

Le Professeur Lazare Poamé, Président de l’Université Alassane Ouattara (UAO), a reçu des mains de M. Eugène Aka Aouélé, Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le 27 décembre 2019, à Abidjan au Plateau, le « Grand Prix Or du Meilleur Président des Universités publiques de Côte d’Ivoire 2019 ». C’est « Afrique Vérité » qui, après avoir suivi à la trace tout le travail qui met en évidence les compétences à la fois scientifiques et managériales du Professeur Lazare Poamé, lui a décerné, ce Prix. Un autre membre du gouvernement, M. Siaka Ouattara, Secrétaire d’État chargé du service civique, était également présent ainsi que de nombreuses personnalités. Ci-desous, l’intégralité de sa réaction suite à cette distinction.

« C’est un sentiment de joie qui m’anime, comme c’est le cas pour toute personne qui reçoit une distinction ou un trophée.

Ce prix est la résultante d’un travail collectif, celui de mes collaborateurs de l’Université Alassane Ouattara (UAO), des enseignants, du personnel administratif et de nos étudiants. Par le travail de ces animateurs admirables de l’UAO, qui compte plus de vingt-cinq mille (25 000) âmes, cette Institution a déjà glané d’importants lauriers qu’il convient de rappeler brièvement :

· Trois fois lauréate du Prix d’excellence du Président de la République récompensant les meilleurs enseignants-chercheurs de Côte d’Ivoire ;

· Des taux de réussite de 100% aux concours d’Agrégation de Médecine, de Sciences économiques et de Sciences juridiques ainsi qu’au CTS CAMES pour la Titularisation en Lettres et Sciences humaines ;

· Lauréate des Olympiades universitaires du CAMES, Concours qui a permis de faire de nos étudiants les meilleurs du continent, de l’espace CAMES, dans les domaines de la gestion, de l’économie, de la géographie et de la biologie appliquée.

· Qui plus est, l’UAO est l’une de ces rares Institutions universitaires où les étudiants peuvent obtenir deux diplômes pour le Master d’Entomologie médicale et vétérinaire, l’un ivoirien que nous délivrons et l’autre, français délivré par la France.

Par-delà les acteurs de l’UAO, il convient d’associer à ce Prix les contributions remarquables de mes collègues Présidents des Universités publiques qui m’ont appris, nolens volens, à dialectiser les avis sur des sujets délicats.

Naturellement, le travail de tous ces acteurs n’aurait pu être possible sans l’appui constant du Gouvernement avec lequel les Universités s’apprêtent à entrer dans l’esprit des Contrats de performance pour être des Institutions plus compétitives. Nous n’aurions pu y arriver sans l’appui particulier du Ministre de l’Enseignement supérieur qui a fait de la pacification des espaces universitaires sa priorité. Qu’il me soit donc permis de leur exprimer ma profonde gratitude. Ces remerciements s’adressent aussi à tous les membres du Cabinet du Ministre et des Directions centrales de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ».

